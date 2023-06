La televisión local prevalece como el medio más influyente en encuesta de MIDA

Frente a una audiencia de aproximadamente 2,000 profesionales de la Industria de Alimentos en Puerto Rico y con el lema “Viviendo la experiencia de compras del consumidor”, la Cámara de Mercadeo Industria y Distribución de Alimentos de Puerto Rico (MIDA) presentó la plenaria de su estudio Radiografía del Consumidor 2023.

La presentación de los hallazgos de Radiografía del Consumidor integró los resultados de las 1,350 entrevistas casa por casa. Los datos se presentaron siguiendo un “customer journey”, o recorrido que va desde lo que hace el consumidor antes de ir al supermercado hasta que se encuentra dentro de la tienda: inicio, preparación, camino y llegada.

Se usan más las redes sociales, pero la televisión tiene mayor influencia

Más de la mitad de los encuestados respondió que una red social es el medio más utilizado. Las redes sociales superaron a la televisión, con un 59% respondiendo la red social como el medio más utilizado, versus un 31%. Sin embargo, a la hora de influenciar la decisión de compra, la televisión local prevaleció, con un 33% por ciento de los encuestados respondiendo que es el medio que más incluye en la decisión de su compra de alimentos y no alimentos versus un 32% respondiendo que las redes sociales.

Estudio revela que el consumidor está "agotado" por los problemas del sistema eléctrico.

Exploración: endeudados y con malabares

Sobre el particular, Mario Rodríguez, de V2A Consulting, mostró con datos de ingresos versus gastos que, “al final del día, el consumidor promedio en Puerto Rico tiene un déficit mensual de más de mil dólares”.

De frente a ello, los consumidores “compran menos, hacen listas, tienen que dejar cosas”, destacó Herbert Torres de Supermercados Econo. “Si te suben la luz, tienes que pagarla, pues en vez de comerme esto, lo sustituyo por otra cosa. Es un presupuesto comprometido”, ilustró.

Planificación: buscan el shopper, impreso, digital y más de uno

Al respecto, Sara Ramírez de Plaza Provision y Yadmin Vargas de Selectos mostraron que el 64% de los encuestados que verifican shoppers, con un mínimo de dos tiendas diferentes, a la hora de planificar la compra. De los que verifican el shopper, el 42% de los encuestados respondió que usan ambas maneras: el impreso y el digital, y otro 47% respondió que solamente usan el impreso. El shopper apareció en el recorrido que realizan los consumidores cuando se prepara para ir al supermercado, luego de que un 87% dijera que verifica la alacena y el 73% le preguntó a los miembros del hogar si quieren algo. “Los shoppers siguen siendo una herramienta bien importante”, destacó Ramírez.

En ruta: Caminan hasta 3 tiendas

En la búsqueda por hacer un balance entre calidad y precio, el agente comprador en Puerto Rico visita 3 establecimientos en promedio para hacer la compra de alimentos, según mostraron Luis A. Defendini, de Vaquería Tres Monjitas y Cynthia Irizarry, de Irizarry & Associates. La batalla entre la localización y el precio como la razón principal para escoger un establecimiento estuvo reñida, con un 54% de los encuestados respondiendo que visitan con más frecuencia un establecimiento por su localización, versus un 48% respondiendo el precio. En el caso de la compra de productos del hogar, aquéllos que respondieron que no compran en un mismo lugar los alimentos y productos del hogar (44% de los encuestados), visitan en promedio dos establecimientos al mes para hacer la compra de productos del hogar que no son alimentos.

Del total de personas que no compra los productos en el hogar en el mismo lugar que los alimentos, el 68% respondió que la razón principal es el precio. El 57% de los agentes compradores de la región oeste no compra en un mismo lugar los alimentos y productos del hogar.

Tras un acuerdo entre DACO y el Departamento de Agricultura.

En la tienda, compran la carne y el arroz

Una vez en la tienda, Jenniffer Garland, de Walmart detalló que el 64% de los encuestados respondieron que adquieren regularmente carnes frescas o congeladas. Como segundo artículo, el 60% de los encuestados respondieron que adquieren arroz y el 42% respondieron que adquieren regularmente huevos.

A pesar de que el 70% de los encuestados dijeron no seguir alguna dieta actualmente, el 41% de los que sí la llevan, optan por la dieta baja en carbohidratos. Este régimen alimentario fue seguido por el de cero azúcares añadidas, con un 38 por ciento de los encuestados, explicó Garland.

La preferencia en dietas bajas en carbohidratos y cero azúcares añadidas se da en un momento histórico en que la Isla enfrenta el fenómeno del envejecimiento poblacional, reflejado en los datos del Censo, y destacado por el Presidente del Comité de Radiografía del Consumidor, Richard Valdés, al inicio de la presentación. Al respecto, Garland destacó que en la actualidad, la venta de pañales de adultos sobrepasó la venta de pañales de bebé.

La presentación también incluyó tres módulos adicionales, relacionados a las mascotas, compra de productos congelados y digital.

Mascotas: dan la milla extra por ellas

El 48% de los encuestados dijeron tener mascotas en el hogar. A la hora de comprar para las mascotas, Andrea Puig de V2A Consulting mostró que casi la totalidad de los que tienen perros (95%) y gatos (96%) los alimentan con comida para mascotas, “menos de una cuarta parte mezcla comida de la casa con la de mascotas y solo un 5% le sigue dando solamente comida de la casa”. El 81% de los que compran comida para mascotas respondieron que si no la encuentran disponible, van a otro lugar para seguir tratando de conseguirla. El supermercado es el principal lugar de compra de comida para mascotas, con un 36% de los encuestados respondiendo que es el primer lugar donde la buscan. La mitad de los hogares con mascotas reportaron comprarle también juguetes y productos de aseo, con un 50% de los que compran artículos para mascotas comprando juguetes y un 48% comprando productos de aseo. El gasto promedio mensual en la canasta de compras de alimentos y no alimentos en hogares con mascotas es 11% más que los hogares que no tienen mascotas.

Congelados: No falta el mantecado

En el caso de los productos congelados, Herbert Torres de Supermercados Econo destacó que el 88% de los consumidores compra productos congelados, 39% de ellos compra mantecado, con una frecuencia de compra de 2 veces al mes. Al respecto, subrayó que el 22% de las ventas en la categoría de congelados son de marcas privadas. Sin embargo, subrayó que la categoría también ha decrecido por los ajustes relacionados a las interrupciones del sistema eléctrico, por lo que el aumento en dólares en ventas es más bien un reflejo de la inflación.

Digital: Usan ambos, Delivery y Pick up

A pesar de que los datos de la encuesta digital “El Consumidor Conectado” se presentarán en una sesión adicional el viernes, 30 de junio, la plenaria incluyó algunos datos de la encuesta adicional a consumidores que compran en plataformas digitales, realizada por Arteaga & Arteaga. De ellos, Doris Pastoriza de Contáctica destacó que el 73% de quienes compran en plataformas digitales, usan ambos métodos "Delivery & Pick up”. El gasto promedio mensual en compras con Pick up & Delivery reportado es de $190.

La develación completa de los hallazgos se dio como parte de las actividades del MIDA Conference & Food Show que se celebra desde hoy jueves, 29 de junio hasta el sábado 1 de julio, en el Centro de Convenciones. Durante su intervención, la Presidenta de MIDA, Joeyleen Quiñones destacó que el evento cuenta con 450 exhibidores locales e internacionales, incluyendo pabellones y exhibidores de empresas de España, Costa Rica, Chile y Estados Unidos, dedicados a promover las relaciones de negocios con las empresas en Puerto Rico. Además, visitantes de República Dominicana, Canadá, México y otros países de América Latina.