La tiradora Yarimar Mercado poncha su boleto a Tokio

La tiradora yaucana Yarimar Mercado se suma a la Delegación de Puerto Rico que competirá en los Juegos Olímpicos desde el 23 de julio hasta el 8 de agosto en Tokio, Japón, y que podrás ver a través de Telemundo. Estos serían los segundo Juegos en los que participa la atleta, siendo Río de Janeiro 2016 su debut y el de su disciplina en la historia del Movimiento Olímpico de Puerto Rico.

“Estoy hecha una pluma de llorar tanto desde que me enteré. No sabes la cantidad de lágrimas que he botado desde que he recibido la noticia. Estoy a punto de deshidratarme. Habló y se me hace un taco”, dijo la especialista de rifle tres posiciones al ser abordada por su notificación de clasificación por cuota otorgada por la Federación Internacional de Tiro Deportivo (ISSF, por sus siglas en inglés).

La olímpica de 26 años tuvo en sus manos la clasificación olímpica en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Sin embargo, la pérdida de un tiro en la ronda final la sacó de carrera por la clasificación olímpica.

“Lima para mí fue un aprendizaje. Me hizo ser más fuerte. Ver las cosas de otra manera. Si luchas por lo que quieres lo vas a alcanzar. Lima me dio cuatro galletas. Me fajé un montón y dejé todo, mi familia y los estudios. No se dieron las cosas como yo esperaba. Aun así, me mantuve firme haciendo varias copas del mundo por el cambio de clasificación por ranking (escalafón) subiendo mi posición y junto a mi marca panamericana en Lima la Internacional consideró la solicitud que hizo Puerto Rico”, expresó Mercado, quien confesó que no para de darle gracias a Dios por superar el 2019 por terremotos y el 2020 por pandemia con su clasificación a los Juegos.

Ace | Vestidos de orgullo.

La semana que viene la atleta seguirá sus compromisos con la participación en la Copa del Mundo en Croacia. Luego se acuartelará en el Albergue Olímpico para seguir enfocada en los Juegos Olímpicos.

En celebración la familia olímpica

El Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) y la Federación de Tiro Armas Cortas y Rifle de Puerto Rico (FTACRPR) se unen a la celebración de Mercado por su clasificación a Tokio 2020.

La presidenta del COPUR, Sara Rosario Vélez, ve la cuota olímpica otorgada a Mercado como el resultado de su expediente deportivo bañada en “justicia divina”.

Es uno de tres puertorriqueños que competirán en los 800 metros.

“Justicia divina. No hay mejores palabras que la puedan resumir. Vivimos con ella lo que provocó la falla técnica que tuvo en Lima 2019, donde se le fue la medalla de oro y la clasificación olímpica. A pesar de ese resultado, se mantuvo entrenando y compitiendo, con las pocas competencias que hubo por el COVID, como si fuera olímpica”, indicó llena de entusiasmo la líder puertorriqueña.

Mercado es producto de la Escuela Especializada en Deportes Eugenio Guerra Cruz en el Albergue Olímpico. Su disciplina y dedicación la han llevado a realizar extensos acuartelamientos en el Albergue Olímpico, Colorado y Argentina apostando a su clasificación olímpica por segundos Juegos consecutivamente.

Cada pedacito es un corazón boricua orgulloso de los nuestros.

“Siguió persistiendo. Su resumé deportivo le dio la cuota. Estamos seguros de que ella era candidata para que la Internacional le otorgara su plaza. Es mucha la alegría que sentimos. Yarimar es una atleta muy competitiva que ha sido fuerte haciendo muchos sacrificios con la familia, sus estudios, vivir los terremotos y la pandemia. Su cuota es un premio a todo lo que ha hecho”, sostuvo Rosario Vélez.

Por su parte, el nuevo presidente de la FTACRPR, Gilberto Hernández Curt, enfatizó en los “quilates que representa Yarimar para el Caribe y América”.

“En la reunión que sostuvimos ayer (martes) con la Internacional, ellos reconocieron el valor de Yarimar, por ella demostrar su capacidad y méritos que hoy celebramos con su plaza a los Juegos. No titubearon para favorecerla”, dijo Hernández Curt.

La competencia inicia el viernes, aquí, en Puerto Rico.

“Ella va a hacer lucir a América. La participación de Yarimar le iba a dar más standing a América. Yarimar viene ser un eslabón que hacía falta para el Caribe y América. Estamos en el nivel. Si logramos tener una medallista olímpica sería fabuloso. Confiamos en las manos del Señor que esto se pueda dar”, concluyó el Presidente de la FTACRPR.

Mercado posee una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 en Rifle 3 posiciones 50 metros. Compitió en Río de Janeiro 2016 en la modalidad de Rifle 3 posiciones 50 metros y en rifle de aire 10 metros.

Desglose de la delegación Tokio 2020

Puerto Rico suma a 30 atletas a la Delegación de Tokio 2020: Adriana Díaz, Melanie Díaz, Brian Afanador (tenis de mesa); Enrique Figueroa y Gretchen Ortiz (vela), Wesley Vázquez, Andrés Arroyo, Ryan Sánchez (800 metros); Jasmine Camacho-Quinn (100 mts vallas), Victoria Stambaugh (taekwondo), Lauren Billys (ecuestre), Franklin Gómez (lucha olímpica), Verónica Toro (remo), Rafael “Rafa” Quintero (clavado), Yankiel Rivera (boxeo), Selección Nacional Baloncesto Femenino, Steven Piñero y Manny Santiago (Skate) y Yarimar Mercado (tiro).

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.