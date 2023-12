“Las cosas como son” con el profesor Ángel Rosa: de lunes a viernes en Telenoticias

En su segmento diario "Las cosas como son" en Telenoticias, el profesor Ángel Rosa desmenuza y analiza los temas políticos para que los televidentes puedan informarse de manera precisa sobre lo que acontece en el país.

El catedrático y analista político se unió a Telemundo el pasado 9 de noviembre, y forma parte de la edición de las 5pm de Telenoticias con sus reconocidos segmentos “Las Cosas como Son” y “Así pienso yo”.

Ángel Rosa es natural de Mayagüez, Puerto Rico; en cuyas escuelas públicas se educó. Es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Puerto Rico, donde se desempeña desde 1998. En ese año obtuvo su Doctorado en Filosofía (Ph.D.) con concentración en Ciencia Política en Boston University.

Sus áreas de especialidad son: política comparada, economía política internacional y política de América Latina. Su tesis doctoral: Bargaining for Privilege the Alliance between Puerto Rico’s Popular Democratic Party and U.S. Multinationals, es un tratado sobre la influencia política de las desaparecidas corporaciones 936 en Puerto Rico. Desde 2009, combina la cátedra con su función de comentarista político y analista.

En 2012, fue elegido senador por acumulación con la tercera cantidad de votos. Presidió la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico donde sirvió hasta 2016.

Retirado permanentemente de la política partidista, actualmente ha retomado sus labores en la UPR, WKAQ 580AM y ahora en Telemundo Puerto Rico.

