Legisladores se reúnen en Dorado en busca de un acuerdo sobre el Plan de Ajuste de la Deuda

De cara a la reunión urgente convocada para mañana, lunes, por la jueza federal Laura Taylor Swain varios legisladores se reunieron en Dorado este domingo para lograr un acuerdo sobre la aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD), supo Telenoticias.

El Proyecto 1003 tuvo el visto bueno, la semana pasada, en la Cámara de Representantes, pero en el Senado no se llevó a votación porque no contaba con los votos necesarios para ser aprobado.

El rotativo El Nuevo Día reveló en un escrito que el presidente del Senado, José Luis Dalmau no participó de la discusión por otro compromiso. Sin embargo, indican que se logró un acuerdo.

No consiguieron los votos.

Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi, dijo en declaraciones escritas que el proceso legislativo no ha terminado y confía en que finalmente se logre el acuerdo.

“Es importante resaltar que el proceso legislativo no ha terminado y que el honorable tribunal y la Junta de Supervisión deben conceder el tiempo adicional que la Asamblea Legislativa necesita para aprobar el proyecto de ley que viabiliza la emisión de los nuevos bonos reestructurados, pues seguimos trabajando con la confianza de que podemos lograrlo. Es necesario dejar atrás las posiciones inamovibles, ya que nuestro pueblo merece que lleguemos a un consenso que permita de una vez y por todas lograr el fin de la quiebra del Gobierno de Puerto Rico", dijo el mandatario.

"Apoyo los términos económicos del Plan de Ajuste de Deuda (PAD), el cual contempla concesiones significativas de parte de los bonistas y una reducción de la deuda del Gobierno por un 80%, eliminando más de $25 mil millones en deuda. La oportunidad de lograr esta histórica reestructuración de la deuda no se puede dejar pasar, y obviamente nos reservamos el derecho de objetar el Plan de Ajuste si la legislación necesaria no es aprobada y los pensionados no están protegidos adecuadamente", sostuvo el gobernador.

El tranque en el Senado se ha dado, principalmente por el lenguaje del PAD en el que, alegan, no se indica de manera explícita que no existirá ningún tipo de recorte a las pensiones.