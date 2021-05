Legislatura apuesta a que logrará aprobar un presupuesto en conjunto con la JCF

Los presidentes legislativos Rafael “Tatito” Hernández Montañez y José Luis Dalmau Santiago aseguraron en conferencia de prensa el lunes que lograrán por primera vez que la Junta de Control Fiscal (JCF) apruebe el presupuesto legislativo en vez del que somete el ente federal creado bajo la ley Promesa.

“No nos van a despachar con el asunto procesal, que fue como se despacho por los pasados cuatro años al Gobierno de Puerto Rico, y a la Asamblea Legislativa porque no estaban cumpliendo con las fechas”, dijo Hernández Montañez en conferencia de prensa.

Según el presidente cameral, en el pasado, ni el ejecutivo ni el legislativo cumplían con las fechas establecidas por la JCF en el tema de presupuesto.

Por su parte, el presidente del Senado sostuvo que el primer acto de buena fe entre la legislatura y la Junta es que someterán el documento de presupuesto de la junta para el proceso de evaluación.

Hernández Montañez insistió en mantener conversaciones directas con los integrantes de la Junta para lograr un entendido en el presupuesto y otros asuntos.

“Durante las pasadas semanas, nosotros nos hemos puesto a visitar a los miembros de la Junta para no tener intermediarios, no puede haber intermediarios. Este es el primer paso, no hay garantías, pero tanto el gobernador como la Junta tienen que poner de su parte para llegar a un punto de encuentro”, dijo Hernández Montañez.

