Legislatura no atenderá nominados a presidir la CEE; quedará en manos del Supremo

El portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez Núñez, catalogó el lunes como una falta de respeto de la Legislatura controlada por el Partido Popular Democrático el no atender los nombramientos de Jorge Rivera Rueda como presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) y Edgardo Figueroa Vázquez como presidente alterno.

“La delegación del partido popular vuelve a llegar a otro punto bajo, esta vez no atendiendo el asunto de los nombramientos de los jueces Rivera Rueda para presidir la CEE y Figueroa Vázquez como presidente alterno. Ni la Cámara de Representantes, ni el Senado atendieron en sesión estas designaciones. El Senado recesó hoy y la Cámara no sesionará hasta la próxima semana. Hoy era el último día para que la Legislatura actuara y no lo hizo”, señaló el expresidente de la Cámara Baja en declaraciones escritas.

El pasado 7 de septiembre el gobernador Pedro Pierluisi nominó a ambos jueces para los antes mencionados puestos. La Legislatura tenía 15 días calendario para atender los mismos. Esto no ha sucedido. El Senado cesó sus trabajos hasta el lunes, 27 de septiembre, mientras la próxima sesión de la Cámara está pautada para el martes 28.

“Estamos hablando que la Legislatura del partido popular acaba de claudicar sus poderes y dárselos al Tribunal Supremo. Según el Código Electoral, de la Asamblea Legislativa no actuar, como pasó aquí, serán los integrantes del máximo foro judicial en Puerto Rico quienes en los próximos 15 días (luego de expirar el término el miércoles) colocaran en un nuevo presidente y presidente alterno en la CEE”, añadió el también vicepresidente del PNP.

“Este es otro ejemplo de cómo el PPD lo que hace es jugar para las gradas. Hablan mucho de que quieren poder para la Legislatura y la verdad es que no hacen nada con el que tienen. La Legislatura del partido popular se ha vuelto inconsecuente en el debate público”, concluyó Méndez Núñez.

