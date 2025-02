Leones de Ponce anuncian su primer refuerzo

Los Leones de Ponce anunciaron este viernes la contratación de Frank Mason III como su primer refuerzo para la temporada 2025 del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Mason es un jugador con experiencia colegial en el prestigioso programa de la Universidad de Kansas, donde fue seleccionado como el National Player of the Year, All-American, Big 12 Player of the Year tras haber sido el primer jugador en la historia de la Conferencia en promediar 20 puntos y 5 asistencias por juegos en la temporada regular y ganador del Bob Cousy Award en la temporada 2016-17.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Luego, Mason fue reclamado en la segunda ronda del sorteo NBA por los Kings de Sacramento con quienes estuvo hasta el 2019. En el 2019 firmó un contrato de dos vías con los Bucks de Milwaukee y fue seleccionado Jugador Más Valioso de la NBA G-League tras registrar promedios de 26.4 puntos, 5 asistencias y 3.4 rebotes por juego. También estuvo con varias organizaciones de NBA hasta que dio el paso a Francia en el 2023 y en octubre del 2024 firmó en China.

Se espera Mason llegue a Puerto Rico el 20 de febrero y se integre a los entrenamientos de los Leones luego de la evaluación física.