Ley de Salud: en estado crítico

Los puertorriqueños que cuentan con un plan médico podrían verse sin los medicamentos y tratamientos que necesitan, si prospera una petición de la Junta de Supervisión Fiscal, que busca que se derogue la Ley 142 del 2020.

Entre otras cosas, la mencionada ley protege a los pacientes de que se pretendan cambiar los tratamientos sin respetar el criterio médico.

Walter Soto León y el Equipo T investigan en una serie especial a partir de este miércoles, en Telenoticias 4pm.

LA LEY

El Proyecto del Senado 1658 fue firmado por la entoences gobernadora, Wanda Vázquez Garced, en octubre del 2020.

La Ley prohibe que el criterio del médico sea alterado por las compañías aseguradoras, requiere a las aseguradoras una cubierta inmediata temporera para que el paciente no se quede desprovisto de sus medicamentos hasta que se resuelva su reclamación y requiere una orientación completa a los pacientes o asegurados cuyos medicamentos son denegados por despacho.

“Mi compromiso y la responsabilidad de este gobierno es velar por la salud de todos los ciudadanos. Como parte de ese compromiso, esta semana nos reunimos con la Junta de Supervisión Fiscal para solicitar poder proveer cubierta del Plan Vital a 200,000 personas que no tienen plan médico. Eso es pensar en la salud de nuestra gente que por razones de falta de ingresos y debido a la pandemia, no buscan atención médica. Ayer firmé esta importante ley que coloca primero al paciente. Como indiqué desde que presentamos esta medida, son los médicos los que determinan el medicamento y el tratamiento que deben recibir sus pacientes, no las aseguradoras. Todos en esta isla merecemos un servicio de salud digno”, expresó Vázquez cuando firmó la medida.