Liberan a 14 reos tras culminar programa de desvío

El secretario del Departamento de corrección y Rehabilitación (DCR), Eduardo Rivera Juanatey, informó el sábado que catorce confinados, sentenciados por delitos no violentos, se reintegraron a la libre comunidad por la vía ordinaria, luego de cumplir con el reglamento existente que les concede este privilegio a través de programas de desvío.

“No es costumbre de nuestra agencia notificar ninguna salida de confinados porque estas son parte del proceso natural y ordinario de la agencia. Sin embargo, estamos conscientes de que en días pasados se ha estado debatiendo en los medios una propuesta para la posible salida de confinados bajo ciertos criterios. Por tal motivo, y para evitar la confusión y la especulación, notificamos de la salida de este grupo de confinados que cualificaron conforme a las disposiciones del reglamento vigente”, estableció Rivera Juanatey mediante declaraciones escritas.

Según el funcionario, 12 confinados cumplieron con los criterios establecidos por el programa de Pase extendido y otros dos con el mismo programa, pero con la modalidad de monitoreo electrónico.

“Estos son casos que ya se encontraban en trámite de evaluación porque cumplieron con el Reglamento Núm. 8559 del Programa Integral de Reinserción Comunitaria (PIRCo), promulgado el 27 de febrero de 2015. Por tratarse de casos de delitos no violentos, no involucran víctimas directas, por lo que no fue necesario notificar a ninguna”, aseguró Rivera Juanatey.

Por otro lado, el secretario informó que, uno de los liberados se encuentra en proceso de ser reingresado al sistema por violación de condiciones.

“Tras haber sido liberado, en menos de 24 horas, se notificó que, al llegar a la residencia que fungiría como la alternativa a la reclusión correccional bajo la condición de arresto domiciliario, el participante la abandonó y hasta el presente no ha regresado. En este sentido, a pesar de contar con un recurso familiar receptor en la libre comunidad, ello evidencia que la alternativa a la reclusión no garantiza el control sobre este participante al que se le concedió el privilegio del programa de desvío, ya que desde las primeras horas de su disfrute comenzó con la violación de las condiciones impuestas. Como consecuencia de ello, actualmente la Unidad de Arrestos Especiales del DCR y a la Policía tuvieron que ser activadas y se encuentran en su búsqueda para proceder con su reingreso a prisión”, detalló el Secretario.

“El Departamento de Corrección y Rehabilitación lleva ese apellido de Rehabilitación en su nombre porque esta también es parte esencial de nuestra función. Los programas de desvío como este, son un privilegio que precisamente forma parte de ese proceso de rehabilitación. Ello le permite a quienes han demostrado un buen ajuste institucional y que cumplen con ciertas leyes y reglamentos, la oportunidad de culminar lo que les resta de sentencia en la libre comunidad. Cuando alguno de los participantes le falla a ese privilegio, no solo nos falla a nosotros como institución, quienes asumimos la responsabilidad de liberarlo tras creer en la rehabilitación de esa persona, sino que se falla a sí mismo y pierde una de las mayores oportunidades que le brinda el sistema correccional, a pesar de contar con una sentencia de reclusión dictada por un tribunal. Sabemos y confiamos en que son más los que valoran ese privilegio, el cual se concede luego de realizar un examen exhaustivo de sus expedientes y tras identificar si tienen recursos familiares viables que puedan servir a ese fin. Por ellos, seguimos trabajando en pro de la rehabilitación”, puntualizó Rivera Juanatey.

