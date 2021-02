Líderes del PPD reiteran su oposición a la reapertura de escuelas en marzo

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, como el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz explicaron el miércoles, su oposición a la apertura de escuelas en marzo, esto, tras la declaración de estado de emergencia emitida por el gobernador Pedro Pierluisi.

17 de febrero de 2021 | Los titulares en Hoy Día Puerto Rico.

“Nuestra posición es consistente. Yo creo que el Departamento, y esto no es una posición es estrictamente mía sino de toda la Cámara de Representantes, que el Departamento no está listo, no han podido esbozar un plan claro, consistente. Yo creo que es un tema de salud, de seguridad, un tema de la vida de nuestros hijos, de nuestros maestros, de los familiares que se pueden contagiar. Mira lo que pasó en Yabucoa los otros días, así que lo idóneo y la prudencia es esperar”, dijo Hernández Montañez a preguntas de la prensa.

Sobre la declaración de emergencia de Educación, para Hernández, no es lo correcto.

Te puede interesar: Se retrasará la llegada de vacunas a Puerto Rico por tormenta invernal en EE.UU.

En su informe de la sesión de interpelación, la Cámara concluyó que Elba Aponte no debe ser confirmada.

“Creo que no es lo correcto. Hay cosas que vamos a trabajar y hay cosas que vamos a ser consistentes. Lo correcto es esperar a agosto, lo correcto es estar claros en lo que va a pasar en el sur de Puerto Rico y estar claros en la infraestructura que hay disponible, el cuándo van a terminar de vacunar a los del Departamento el cual no cuadra con el inicio de clases. La prisa es mala consejera”, añadió.

En ese mismo tono, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández Ortiz aseguró que, tras una reunión, le expresó a la secretaria designada de Educación, Elba Aponte Santos a que no abran las escuelas sino hasta agosto, pues no se completó el trabajo- a un año de los terremotos- de inspección de escuelas.

“La secretaria aceptó que al día de hoy no se han hecho las reparaciones producto de los huracanes Irma y María y de los terremotos durante la pandemia. O sea, un año que las escuelas estuvieron cerradas y el Departamento de Educación no pudo establecer un plan de trabajo y de acción sobre eso. Y ahora el gobernador quiere, mediante una orden ejecutiva agilizar los procesos de reparación. Nosotros entendemos que hay muchas interrogantes”, dijo Hernández Ortiz a la prensa.

Aseguró que le planteó a la secretaria el por qué se otorgan contratos privados para las reparaciones y no se cuentan a los municipios para esas labores.

Tiene un costo, que podría ser reembolsado por algunos planes médicos. Aquí los detalles.

“Son más las preocupaciones que tenemos que las respuestas contestadas. Yo sé que la secretaria llegó hace poco, que está recibiendo instrucciones de su jefe que es el gobernador de Puerto Rico, está rodeada de un personal que nos preocupa mucho, especialmente algunos directores regionales”, dijo el también alcalde de Villalba.

“Nosotros no recomendamos que se abran las escuelas en marzo. Nosotros recomendamos al Departamento que mejore las facilidades, de alguna manera fortalezca los protocolos del COVID, trabaje el asunto del rastreo para integrarnos a nosotros, mejore el asunto de la vacunación, mejore el asunto de la transportación, trabaje con la infraestructura de las escuelas y entonces en agosto estaremos listos para comenzar”, expuso.

Carlos Díaz Olivo y Luis Pabón Roca, analizan.

Por su parte, Aponte Santos dijo que podrían hacer ajustes en la fecha de inicio de clases.

“Nosotros vamos a estar haciendo los ajustes que tengamos que hacer para hacer esta fase. Nosotros tenemos escuelas listas que hemos validado con el epidemiólogo… Vamos a estar publicando (la lista)”, expuso.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.