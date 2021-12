Líderes legislativos cierran sin atender medidas de sesión extraordinaria

Los presidentes legislativos, José Luis Dalmau en el Senado y Rafael “Tatito” Hernández Montañez cerraron este lunes, la sesión extraordinaria sin atender las medidas presentadas por el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia.

“Medidas que sí tienen urgencia no forman parte de esta Extraordinaria y nosotros desde la semana pasada nos comunicamos con personal legislativo de Fortaleza y les hicimos las observaciones, y pasó viernes, el sábado, domingo y hoy lunes, no hay señales de otra legislación y prácticamente en el Senado se decidió cerrar la Extraordinaria y atender las medidas con sus debidos procesos… Se tienen que hacer vistas públicas adicionales y medidas que llegaron reciente y no son de urgencia se atenderán durante este mes para ser consideradas a partir de enero. Le hemos notificado a la Cámara que no continuaremos con la Extraordinaria, por lo menos las medidas del Senado no están listas para ser consideradas. Por esas consideraciones, planteamos que se puedan levantar los trabajos de la Extraordinaria en el día de hoy”, destacó Dalmau Santiago en declaraciones escritas.

Advierte que el país perdería millones de dólares si no se aprueban los proyectos incluidos en la sesión extraordinaria.

Añadió que las medidas de urgencia eran las enmiendas a la Reforma Laboral y una medida para capitalizar las cooperativas.

El presidente del Senado enfatizó, además, que “las Comisiones van a seguir trabajando, los Senadores tienen que seguir viniendo aquí, vamos a seguir recibiendo los memoriales explicativos, vamos a seguir indagando con las investigaciones”.

Hernández Montañez informó por su parte, que decretó un receso hasta el 22 de diciembre en medio de la primera sesión extraordinaria pero pidió al gobernador enmendar la convocatoria para incluir varias medidas.

“En el día de hoy, la Cámara de Representantes estará decretando un receso, y retomaremos los trabajos el próximo 22 de diciembre. Sin embargo, si el señor Gobernador quiere atender temas verdaderamente prioritarios, como la Reforma Laboral, y la ley para garantizar el retiro digno de la Policía, con mucho gusto la atenderemos. Invitamos al Gobernador a enmendar la Extraordinaria, y que incluya esas medidas. Nosotros estaremos aquí trabajando.

En cuanto al Proyecto 911, existe un problema gerencial y fiscal dentro del propio Departamento de la Familia, que el Ejecutivo no ha podido corregir, y son ellos los que colocan en riesgo los fondos federales para atender el problema de la niñez. Esta medida, aunque la aprobemos ahora en esta sesión extraordinaria, no puede ser implementada por la propia negligencia e inacción del Departamento de la Familia.

Por ejemplo, el Departamento de la Familia, para cumplir con los requisitos federales, necesita contratar 206 trabajadores sociales y asignarles los recursos necesarios para que cumplan con su labor. Hasta el momento esto no ha ocurrido.

Además, para hacer esas contrataciones, el Departamento de la Familia no cuenta con los fondos necesarios, por lo cual es necesario que se enmiende el presupuesto de este año fiscal, y el Gobernador no incluyó una medida a esos fines en su convocatoria a la extraordinaria. Por lo tanto, resulta inoficioso aprobar la medida ahora, en diciembre, sin otorgar los fondos para su implementación.

En enero, responsablemente, enmendaremos el presupuesto de este año fiscal para asignar los fondos necesarios para el cumplimiento de esta ley. La verdad es que los fondos federales no se van a perder si no aprobamos esta medida en esta sesión extraordinaria. Los fondos federales los puso en riesgo la Administración de Pierluisi al no cumplir con sus propias metas internas, y con los requisitos federales para la implementación de esta ley”, dijo Hernández Montañez en declaraciones escritas.