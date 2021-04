Líderes legislativos reaccionan al mensaje del gobernador

Los presidentes legislativos, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y José Luis Dalmau Santiago, reaccionaron el miércoles después del Mensaje de Situación de Estado ofrecido por el gobernador Pedro Pierluisi , donde apoyó el contrato otorgado a LUMA Energy para administrar la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Es obvio que la visión del gobernador no son cambios estructurales con política pública, no habló relativamente de proyectos sustantivos. No tiene una meta de transformación que requiere acción legislativa. No se enfocó en esas alianzas importantes que tiene que hacer con nosotros”, dijo Hernández Montañez en conferencia de prensa.

“Se enfocó en dos cosas. En la federalización artificial a corto plazo del gobierno de Puerto Rico con billones de dólares asignados por la emergencia, no recurrentes. Y segundo, con la privatización del gobierno”, añadió.

Criticó la postura del gobernador de no hacer cambios al contrato con LUMA Energy al tiempo en que la Cámara aprobó una medida para posponer el inicio del contrato.

Ambiente previo al Mensaje de Estado del Gobernador.

“Nos dejó esperando con un planteamiento genuino y serio de evaluar ese contrato, que hoy en día la Cámara aprobó una expresión de este cuerpo de posponer ese contrato para que seriamente se evaluara, ese no fue su compromiso. Respaldó a LUMA”, dijo.

Expuso que “él que quiere federalizar y privatizar al gobierno de Puerto Rico para todos los fines, no está dispuesto a administrar efectivamente, yo les estoy diciendo a todos los puertorriqueños, guarden la factura de abril (de 2021), que si el año que viene usted está pagando más de luz y esa pérdida de empleo en la Autoridad de Energía Eléctrica, tiene nombre, no es Ricardo Rosselló, no es Wanda Vázquez, es Pedro Pierluisi”.

El senador Juan Zaragoza explica la propuesta.

Por su parte, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago dijo que “el gobernador de Puerto Rico expuso un mensaje de sueños mientras el país vive una pesadilla”.

“Ofreció un mensaje de ayudas y fondos federales gracias al Estado Libre Asociado que fueron asignadas bajo la pasada administración y trata de adjudicárselos a esta”, dijo Dalmau Santiago.

“Reconoce los problemas inmensos que tiene el contrato de LUMA, pero, aún así, le da la espalda a los sindicatos y a los trabajadores que han hecho los reclamos justos y necesarios y la oferta hoy es que no va a tocar ese contrato de LUMA”, añadió.

