Lisie Burgos denuncia “machismo legislativo” en la Cámara

La representante del partido Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, denunció este miércoles que en la Cámara de Representantes existe un "machismo legislativo", luego de que ese cuerpo la expulsara el martes por no acatar la orden del uso de mascarilla.

"Mis funciones legislativas me las están cuartando. Es la segunda vez que me hacen esto. De hecho, no quiero pensar que sea personal. Aquí hay un machismo legislativo y eso no se puede evitar porque estoy segura que si yo fuera hombre a mí no me trataban como me han tratado en ese lugar", indicó Burgos en entrevista con Radio Isla 1320 AM.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“A mí no me cabe la menor duda que responde a unos intereses", añadió.

Aseguró, además, que ninguno de los funcionarios y personas invitadas tenían mascarilla.

"Estaban los representantes todos sin la mascarilla, y las fotos están en la página de la Cámara...no quiero pensar que esto es algo personal", agregó.

El pasado lunes, el administrador de la Cámara, Manuel Díaz Espino informó que por el mes de febrero, es compulsorio el uso de mascarilla para entrar.

"Estaremos reactivando el uso de mascarillas compulsoria a partir de mañana 6 de febrero hasta el 29 de febrero de 2024. Todos los empleados, funcionarios, representantes y visitantes a la Cámara de Representantes les aplica la utilización de mascarillas incluyendo sesión legislativa y vistas públicas. Estaremos distribuyendo cajitas de mascarillas a las oficinas legislativas y administrativas por si algún empleado o visita no tiene”, dijo el funcionario en una comunicación.