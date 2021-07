Lista Melissa Mojica para su debut en sus últimos Juegos Olímpicos

La judoca puertorriqueña Melissa Mojica está a solo horas de cerrar con broche de oro su carrera olímpica.

La competidora de la categoría +78 kilos estará en su último escenario olímpico desde este viernes a las 11:00 a.m. de Japón/10:00 p.m. del jueves de Puerto Rico. Será la primera pelea de la preliminar en el tatami 1 del Nippon Budokan de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Su rival es Rochele Nunes de Portugal.

“Estoy contenta y entusiasmada. Tengo una tercera oportunidad que Dios me da para hacer lo que vengo hacer. Muy diferente a cinco años atrás, porque tenemos que hablar del año que perdimos. Esta vez vengo con un poco de madurez, tranquilidad”, expresó Mojica que hizo su debut olímpico en Londres 2012.

La judoca enfermera viene de ganar la séptima posición en el Campeonato Mundial de Judo celebrado en mayo en Budapest, Hungría. Ella sobrepasó y luchó, ganándole la batalla al COVID-19 para estar entregada en sus terceros Juegos Olímpicos.

“Tokio, a pesar de que ha sido todo bien diferente y dificultoso en cuanto a la clasificación, es una nueva oportunidad para mí. También es la oportunidad de cierre. A lo mejor en Río (de Janeiro 2016) me quedé con una espina, ahí media mal puesta. Pero, ahora, me siento muy diferente y tranquila. Así que, yo creo que Tokio es mi tercera y la vencida. ¡La tercera es la vencida!, como dice el refrán”, indicó con su peculiar simpatía la +78 kilos.

“Meli”, como mejor la conoce la familia olímpica, es parte del selecto grupo de judocas féminas en representar a Puerto Rico: Lisa Boscarino (Seúl 1988 y Barcelona 1992), Maniliz Segarra (Barcelona 1992), Nilmarie Santni (Barcelona, 1992), Jessica García (Atenas 2004) y María Pérez (Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020).

“La Melissa de los primeros Juegos Olímpicos era más novata. Un poquito de más ansiedad. Siempre el afán de los primeros juegos es que uno se pone unas expectativas bien altas. Uno, un poco inmaduro. Yo creo que ahora tengo la madurez deportiva. Tengo mayor control de mis emociones. Hemos trabajado muchas cosas en conjunto, tanto físicas como mentales y emocionales, porque sabemos que es una clave entre los tres. Antes no me disfrutaba la villa. Antes no me disfrutaba muchas cosas, por la presión que uno se mete y deja de ser atleta para meterse en el compromiso bien fuerte. Aunque ahora sigue siendo el mismo compromiso, pero estoy un poco más tranquila”, describió la judoca que había pronunciado su retiro en Río de Janeiro 2016, pero regresó al tatami en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 ganando medalla de plata en ambos certámenes.

El judo puertorriqueño tuvo su debut en el programa olímpico en Múnich 1972, desde entonces ha participado en: Montreal 1976, Los Ángeles 1984, Seúl 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. La primera mujer en representar a Puerto Rico fue Lisa Boscarino en Seúl 1988.

Mojica obtuvo su pase olímpico con la 7ma posición durante el Campeonato del Mundo 2021 en Budapest, Hungría. En el escalafón olímpico se sembró en la posición 23 sumando 2,648 puntos.

