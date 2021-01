Listas las farmacias de la comunidad para vacunar contra el COVID-19

La directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de Comunidad, Linda Ayala, expresó este martes que las farmacias de la comunidad están listas para inmunizar contra el COVID-19, pero no les están llegando las vacunas necesarias.

“Dentro del plan de vacunación de la Fase 1B, en las que más de un centenar farmacias de comunidad participarían para inocular a pacientes de 65 años o más, han llegado solo 3,550 dosis a 24 farmacias de comunidad. Ahora mismo se le acabaron las dosis ya que inocularon entre el 12 y el 21 de enero. Tenemos listas extensas de pacientes que han sacado su cita para inocularse. Las farmacias han invertido en capacitación y equipos para poder cumplir y apoyar en los esfuerzos para controlar esta pandemia” indicó Ayala.

La ejecutiva indicó que las farmacias de comunidad se han hecho disponibles tanto al Departamento de Salud (DS) como a la Guardia Nacional, para inmunizar en las 178 égidas en todo el país que las cadenas de farmacias no han podido atender.

“Nosotros podemos trabajar esas 10,000 personas de más de 65 años de forma rápida. Estamos listos y capacitados para esta encomienda. Reiteramos nuestro reclamo que se nos incluya y nos suministren las vacunas necesarias para completar la primera y la segunda dosis”, dijo Ayala.

Unas 24 farmacias comenzaron a inocular a sus pacientes desde la semana pasada y en las próximas semanas, se supone se incorporen sobre 100 farmacias de comunidad aproximadamente, que ya han completado el proceso de contratación con el CDC y certificación con Salud para unirse a este esfuerzo.

“Nos hemos venido preparando y nuestras farmacias, farmacéuticos y farmacéuticas están listos para contribuir a inmunizar a la población según las diferentes fases programadas. Es importante que nos tomen en cuenta en todos los aspectos”, solicitó Ayala.

Las farmacias de comunidad tienen amplia experiencia inoculando pacientes contra diferentes condiciones, en particular la influenza y los pacientes están acostumbrados a utilizar sus servicios de inoculación. Además, varias farmacias de comunidad están certificadas bajo el programa federal de Vaccines for Adults y Vaccines for Children y algunas son centros de acopio de vacunas.

Los farmacéuticos fueron incluidos en la Fase 1A como profesionales de la salud. En el país hay unas 850 farmacias de comunidad en los 78 municipios del país.

