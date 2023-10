“Listening party” de Bad Bunny: lo que debes saber antes de ir al evento

El exponente urbano Bad Bunny ofrecerá este jueves un "listening party" de su nuevo álbum, "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", en el Coliseo de Puerto Rico.

El evento será una oportunidad única para que sobre 18,000 fanáticos puedan escuchar las nuevas canciones del disco antes de su lanzamiento oficial el viernes 13 de octubre. Esto es lo que debes saber antes de asistir al gran espectáculo:

¿A QUÉ HORA COMENZARÁ EL EVENTO?

Las puertas del coliseo abrirán a las 8:30 de la noche, sin embargo recomiendan a la personas con boletos de arena a llegar más temprano, pues los dejarán pasar por orden de llegada. Mientras, el evento, que será solo para mayores de 18 años, está pautado a comenzar a las 10:00 pm y podría extenderse hasta poco más de las 2:00 am.

¿ES POSIBLE QUE BAD BUNNY DIGA PRESENTE?

El gerente general del Choliseo, Jorge Pérez, dijo que con gran probabilidad el artista se presente ante el público.

“Entiendo que podría estar. No tengo confirmación, pero entiendo que sí. El plan es que él va a estar. Mucha gente ha pensado que es un concierto, pero no lo es… Entiendo que es el lanzamiento de un disco nuevo y entiendo que hay posibilidad de que esté. El público, sin saber si va a estar o no, agotaron los boletos rapidísimo”, dijo Pérez en WKAQ.

CUIDADO CON LAS REVENTAS DE BOLETOS

La empresa JL Promotions informó que ya hay reportes de fraudes en reventas de taquillas para el "listening party".

"Tengan mucho cuidado corillo. Si van a comprar en reventa, háganlo con personas que conozcan y esté la confianza. No le compren bajo ninguna circunstancia a un desconocido porque la probabilidad de fraude es mucho mayor a la que salgas con un boleto en mano", advirtió la empresa en redes sociales.

"Igual, JL Promotions no está regalando boletos de Bad Bunny ni mucho menos pidiendo información personal o bancaria", agregó.

¿CÓMO IR VESTIDO?

La vestimenta para ir a un evento de Bad Bunny es informal, pero cómoda. Lo más importante es que te sientas cómodo para bailar y cantar durante horas. También es importante llevar calzado cómodo para poder bailar y saltar sin problemas. Los tenis o las botas son una buena opción.

Si quieres ir a tono con la nueva producción del artista, utiliza jeans, camisetas claras o cremas, tenis o botas, sombrero de vaquero y chaqueta.

El "listening party" de Bad Bunny promete ser un evento inolvidable para los fanáticos del artista puertorriqueño. Pero al final, NADIE SABE.