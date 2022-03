Llega a Puerto Rico el crucero más grande del mundo

El crucero más grande del mundo, el "Wonder of the Seas" de Royal Caribbean, llega este lunes a Puerto Rico.

Es la primera vez que este barco llega a la Isla. Se espera que atraque en el muelle de San Juan a eso de la 1pm.

El crucero tiene capacidad para 6,988 pasajeros y 2,300 tripulantes. Sin embargo, se desconoce la cantidad específica de personas que llegarían a Puerto Rico.