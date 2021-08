Llega el primer crucero con pasajeros a la Isla desde el inicio de la pandemia

Puerto Rico recibió este martes el crucero Carnival Mardi Gras en el Puerto de San Juan. Se trata del primer crucero que llega a la Isla desde el inicio de la pandemia por el COVID-19.

La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR), el Departamento de Salud de Puerto Rico y la Compañía de Turismo establecieron un estricto protocolo junto con la línea de cruceros Carnival Cruise Line para poder recibir cruceros con pasajeros en la isla de la manera más segura.

“Como parte de las conversaciones que hemos sostenido y el acuerdo que hemos llegado con la línea de cruceros Carnival a raíz de la orden condicionada para zarpar emitida por Los Centros Para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), Puertos, Salud y Turismo han implementado salvaguardas para permitir la entrada de cruceros con pasajeros a la isla de la manera más segura posible”, sostuvo en comunicado de prensa el director ejecutivo de la APPR, Joel A. Pizá Batiz.

El titular de Puertos explicó que, como parte del protocolo, los cruceros de Carnival deberán tener un mínimo de 95% de pasajeros y tripulación vacunados contra el COVID-19. En adición a los requisitos de vacunación, los protocolos exigen a todo pasajero no vacunado someterse a una prueba molecular de PCR antes de embarcar.

Antes de abordar, la línea hará preguntas y un cernimiento de síntomas a todo el mundo.

Aquellos pasajeros que no estén vacunados, aunque hayan dado negativo a la prueba del COVID-19, no podrán bajar a tierra. Los no vacunados llevarán un brazalete especial para su fácil identificación.

“Antes de atracar, el crucero deberá enviar una declaración certificando el porcentaje de vacunación del barco, así como también un manifiesto de los no vacunados. Aquellos barcos que no cumplan, no podrán atracar en nuestros muelles”, destacó Pizá Batiz.

El director ejecutivo de la APPR resaltó las garantías de confiabilidad envueltas en el manejo del protocolo, en términos de cumplimiento. Tanto Puertos como Salud se han reservado el derecho de terminar estos acuerdos con la línea de cruceros si así lo entienden meritorio.

“Estamos confiados en que se siga al pie de la letra el protocolo de salubridad diseñado por la línea de crucero para reducir el riesgo y poder controlar la exposición del virus. La pandemia no ha acabado, pero el avance en la vacunación en nuestra Isla nos permite un grado de flexibilización para retomar la normalidad y recuperarnos de manera sostenible bajo un proceso estructurado. Estaremos sumamente pendientes para asegurarnos que no pongamos a nuestra gente en peligro. Sabemos cuán importante es la industria turística para el desarrollo económico de nuestra Isla, pero tenemos bien presente nuestra responsabilidad de velar por la salud de nuestro pueblo”, expresó el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado.

Por su parte, el director ejecutivo de la Compañía de Turismo, Carlos Mercado, indicó que “El reinicio de operaciones de cruceros en la Isla marca otro hito dentro del plan de recuperación del sector del turismo en Puerto Rico. Por tal razón, recibimos con gran entusiasmo al crucero Mardi Gras en su primera parada en la Isla, tras haber formalizado acuerdos entre Carnival Cruise Line y el Gobierno de Puerto Rico que promueven estrictos protocolos de salud y seguridad con los cuales deben cumplir cruceristas y tripulantes durante su visita”, indicó el director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Carlos Mercado. “Estamos muy confiados en que la reactivación de itinerarios de cruceros durante el próximo año fiscal aportará de forma positiva a la recuperación económica de la Isla, con un impacto directo en todos los componentes de la cadena de valor del turismo, en especial operadores de excursiones y los comercios del Viejo San Juan y zonas adyacentes”.

El primer crucero con pasajeros pautado para arribar a la isla lo será el Carnival Mardi Gras, el próximo 3 de agosto, el cual estará realizando una parada en San Juan durante su viaje inaugural.

“Continuamos trabajando arduamente con todos los componentes de la industria para que el regreso de los cruceros con pasajeros a la isla sea uno seguro y con los menos inconvenientes posibles, tanto para los cruceristas como para los empleados de la industria, y la ciudadanía en general. La salud de todos es nuestra mayor prioridad”, concluyó Pizá Batiz.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.