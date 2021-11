Lo importante es que haya luz, dice comisionada residente sobre controversia por documentos de LUMA Energy

La comisionada residente, Jenniffer González Colón dijo este jueves que no entiende por qué se ha formado una controversia en Puerto Rico, por el presidente de LUMA Energy, Wayne Stensby con su negativa a entregar información a la Cámara de Representantes.

A juicio de González Colón, lo importante es que se resuelva el problema energético en la Isla.

El director de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas asegura que el servicio ha mejorado.

“A mí lo que me interesa es que la gente tenga luz. Yo creo que aquí lo más importante, para mí, es que la gente tenga generación, que haya transmisión, que se distribuya esa electricidad asequible, barata y que la gente, cuando llegue a su casa, no tenga que estar con un apagón de seis y siete horas. Eso a mi juicio se ha estado corrigiendo. No se ha terminado, pero se ha estado corrigiendo paulatinamente”.

Agregó que la información solicitada “la van a tener que entregar. O sea, a mí si es hoy o mañana, la van a tener que entregar. Ya en el Congreso la entregaron. Esta controversia local uno se queda mirando el por qué, porque a nivel congresional tuvieron que entregarla”.

Al momento de esta intervención en vivo de Telenoticias, alguaciles permanecían en el edificio de LUMA Energy. La exsuperintendente Michelle Hernández, jefa de seguridad de la empresa, se negó a contestar preguntas.