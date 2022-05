“Lo voy a decir en cualquier foro ante Dios”: Pierluisi pone las manos en el fuego por su comité de campaña

“Lo voy a decir en cualquier foro ante Dios”, de esta manera el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia puso las manos en el fuego, el jueves, por su cuñado Andrés Guillemard Noble y todos los integrantes de su comité de campaña.

“Yo respondo por mi comité y todos los que trabajaron, incluyendo a mi cuñado. Pongo las manos en el fuego por mi comité y todos los que trabajaron en mi comité. No cordinaron con PAC alguno, incluyendo ese PAC. Para que esté claro. Y esas querellas no prosperaron, ¿saben por qué? Porque no se cordinó. Este asunto para mí esta finiquitado”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

"La ley federal y estatal lo que prohíbe es coordinación electoral entre un comité de campaña y un PAC. Y lo vuelvo a repetir. Y yo espero que aquí quede, porque cuántas veces lo voy a tener que decir que eso no ocurrió . Se cumplió con la ley federal y la ley estatal en cuanto a que no hubiera coordinación de un comité de campaña. Con lo que yo les estoy diciendo y lo voy a decir en cualquier foro y ante Dios que no se coordinó. O sea que por más que insistan van a acabar en el mismo sitio”, añadió.

Asegura que no lo han interrogado ni ha consultado con un abogado. "No se van a acercar", dijo.

Sobre los donantes de su campaña Pierluisi Urrutia también puso las manos en el fuego para negar que se hayan beneficiado de alguna forma.

“Esto lo voy a decir otra vez y lo he dicho durante toda mi trayectoria política. No existe donante a una campaña mía que haya recibido una gestión oficial como resultado de esa donación. Nunca, nunca jamás", aseguró.

"Todos los que han estado envueltos en los procesos de recaudo de mis campañas saben que la regla inquebrantable y mi posición firme de siempre es que no puede haber un donativo a cambio de una gestión oficial de mi parte. Y eso ha sido así. También pongo la mano en el fuego en cuanto a que eso es así y siempre será así”, sentenció.

En el caso, el presidente de Salvemos a Puerto Rico, quien es amigo de Pierluisi, se declaró culpable, pero hay otros involucrados.

Por su parte, Caridad Pierluisi Urrutia, directora de campaña de su hermano, insistió en que su esposo ni nadie de su campaña cordinó con ningun Comité de Acción Política (PAC).

“Nosotros nunca se ha hecho ninguna coordinación de la campaña con ese PAC o cualquier otro PAC. No, no me preocupo, porque yo sé que no hubo ninguna coordinación, nadie de la campaña. Yo te puedo decir que nadie de la campaña, incluyéndome a mí o cualquier persona que haya estado vinculada dentro de la campaña, hizo una coordinación con ese PAC”, sostuvo la hermana del gobernador sobre los rumores sobre el supuesto envolvimiento de su esposo con el Super PAC Salvemos a Puerto Rico.

El presidente y tesorero, José Fuentes Fernández se declaró culpable en el Tribunal federal por mentirle a la Comisión Federal de Elecciones (FEC) sobre el manejo de los fondos recibidos para ayudar en la campaña primarista entre el Pierluisi Urrutia y Wanda Vázquez Garced.

El esquema que está implicado el amigo del gobernador. Te explicamos.

HABLA LA HERMANA DEL GOBERNADOR, CARIDAD PIERLUISI

Caridad Pierluisi Urrutia, directora de la Oficina del Gobernador, dijo el jueves que si se enmienda la ley para que ella tenga que someter informes a la Oficina de Etica Gubernamental, los someterá.

“Ya nosotros habíamos hecho esta consulta a Ética, porque queríamos estar seguro de que hacíamos las cosas bien y la realidad es que la posición que yo ocupo no, no necesita hacer rendir nada ética. Ahora, si la ley cambia, pues claro que sí. Si no, no hay nada malo con hacer eso, al revés”, dijo Pierluisi Urrutia a preguntas de la prensa.

Pierluisi niega que ocultar la procedencia de donativos al PAC resultara en la concesión de contratos.

La Cámara de Representantes pretende aprobar un proyecto de ley para que la hermana del gobernador, y cualquier persona que en el futuro ocupe esa posición, tengan que presentar informes a la Oficina de Etica Gubernamental.

Por su parte, el gobernador expresó que tendría que evaluar la medida antes de contestar si la firmaría o no.

“Yo tendría que evaluar el proyecto. A ver si es razonable, prudente y razonable lo que hace. Uno no legisla por una persona en particular. Usualmente tú legislas a base de una situación y lo tienes que justificar. O sea, yo lo que sí puedo constatar es que ella ha cumplido con todas las exigencias y requerimiento que hizo la Oficina de Ética Gubernamental. Eso es lo que puedo decir. Si cambian esos requerimientos o esas regulaciones, si cambian la ley, pues también yo estoy seguro que va a cumplir eso. Eso es lo que les puedo decir”, expresó.