Longo Quiñones dice que alegaciones de la gobernadora son un subterfugio

La exsecretaria del Departamento de Justicia, licenciada Dennise Longo Quiñones calificó el martes como un “subterfugio” las alegaciones de la gobernadora Wanda Vázquez Garced sobre las razones de su despido, ante los referidos que hizo contra la mandataria al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).

“Es un subterfugio para atacar la credibilidad de los referidos”, dijo Longo Quiñones en entrevista radial. (WKAQ 580).

“El viernes, luego que me piden la renuncia, yo me desplazo al Departamento de Justicia a dejar mi oficina en orden, a crear una transición ordenada a la persona que fuese nombrada, que yo no sabía quién era, en ese sentido había varias investigaciones”, dijo.

Sobre las alegaciones de la gobernadora que los referidos se hicieron “a la carrera y en la oscuridad de la noche”, Longo Quiñones reaccionó.

“Insinuar que nosotros en la tarde del viernes creamos 6 referidos, uno de los cuales el informe tiene 74 páginas, que es el que tiene que ver con respecto a la gobernadora y el secretario de la Gobernación (Antonio Luis Pabón Batlle). Otro informe que tiene 106 páginas, otro informe que tiene 18 páginas, el próximo informe que tiene 14 páginas, otro informe que tiene 18 páginas es faltarle a la verdad, faltarle el respeto a la seriedad en la que tanto yo, como los fiscales que hicieron esas investigaciones e hicieron esas recomendaciones le prestan a sus procesos. La gobernadora conoce a los fiscales que han trabajado en estos asuntos, y le merecen respeto”, declaró la extitular de Justicia.

Longo Quiñones dijo en la entrevista que no le notificó a la gobernadora porque la misma es parte del referido y no se le podía informar.

“A las tarjetas de investigación no se les notifica hasta que se envía al FEI”, dijo.

En cuanto a la intervención de la secretaria designada Wandymar Burgos para ordenar el retiro del referido, Longo Quiñones aseguró que “no es mi experiencia que eso haya ocurrido anteriormente”.

Asegura no estar involucrado en proceso que lleva el PFEI contra Vázquez.

