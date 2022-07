L’oréal y la UNESCO reconocen a científica cubana por su amplia trayectoria

La profesora e investigadora cubana María Guadalupe Guzmán Tirado fue reconocida por Fundación L’Oréal y la UNESCO en un evento que celebra a las mujeres destacadas en la ciencia a nivel mundial. Galardonada en la categoría de Laureadas del programa encabezado por ambas organizaciones, en la 24ª edición del Premio Internacional “For Women in Science”, la doctora Guzmán Tirado se posiciona como la primera científica del Caribe en recibir este galardón internacional por su trayectoria.

El premio de Laureada se otorga a científicas consolidadas con una trayectoria reconocida que sean parte de una institución acreditada. Las mujeres ganadoras en esta categoría son acreedoras de 100 mil euros de premio como apoyo para que continúen con sus trabajos de investigación, al mismo tiempo que se reconoce su talento y aportaciones al progreso del mundo. La Profesora Guzmán Tirado fue evaluada por un jurado internacional compuesto por 11 destacados investigadores en Ciencias de la Vida y del Medio Ambiente entre 358 nominaciones globales, antes de ser seleccionada entre las 5 galardonadas con premios internacionales, una de cada región importante del mundo, representando América Latina y el Caribe, América del Norte, Asia y el Pacífico, África y Estados Árabes, y Europa.

Con más de 40 años de investigación y trabajo en el área de enfermedades infecciosas, Guzmán Tirado, directora del Centro de Investigaciones del Instituto Pedro Kouri (IPK) Instituto de Medicina Tropical, La Habana, Cuba, recibió el reconocimiento en la sede de la UNESCO en París. Guzmán Tirado ha llevado a cabo toda su investigación en su país natal de Cuba, trabajando en dos centros científicos de excelencia CENIC e IPK y participando en prestigiosas colaboraciones nacionales e internacionales, incluso con el Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud.

“Es un orgullo representar a Cuba, la región del Caribe y América Latina en un evento tan importante para la ciencia y en especial para las mujeres que nos dedicamos a la investigación. Ha sido un gusto coincidir con científicas tan destacadas de todo el mundo, con quienes he compartido experiencias, intercambiado prácticas y sobre todo he aprendido de otros campos. Es un enorme placer haber formado parte del programa “For Women in Science”, sin duda es un aliciente para que las mujeres sigamos construyendo una historia en la ciencia” comentó la Laureada, María Guadalupe Guzmán Tirado.

“En Cuba existe un fuerte entendimiento de que el estudio y los avances científicos son un derecho de todos y son fundamentales para el desarrollo del país”, continuó Guzmán Tirado. “Las ciencias biomédicas están entre las principales prioridades”. En efecto, el país alberga a más de 86 mil personas dedicadas a actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación con un indicador de más de 1,6 profesionales dedicados a la investigación/desarrollo por cada 1.000 habitantes. Cuba está particularmente enfocada en la investigación científica, construyendo redes en ciencia e integrando una variedad más amplia de instituciones, lo cual ha sido de gran importancia durante la pandemia.

La isla caribeña presenta indicadores como que el 53% de todos los académicos, más de 86 mil, son féminas y representan más del 70% de los médicos, allanando el camino para que las mujeres más jóvenes sigan carreras científicas y se conviertan en líderes científicas. “Las mujeres tenemos una gran fuerza y ​​mucho que aportar a la ciencia. Mi mensaje para las científicas de todo el mundo es que no se detengan, no se rindan”, puntualizó Guzmán Tirado.

EL MUNDO NECESITA CIENCIA Y LA CIENCIA NECESITA A LAS MUJERES

Partiendo de la convicción de que el mundo necesita la ciencia y la ciencia necesita de las mujeres, la Fundación L'Oréal y la UNESCO están comprometidas con la promoción de las mujeres en la ciencia para hacerlas más visibles, dar a conocer su talento e inspirar carreras para las generaciones futuras.

Según el último Informe Científico de la UNESCO publicado en junio, aunque el número de mujeres en carreras científicas está aumentando, llegando a poco más del 33% de los investigadores en todo el mundo, esta evolución es todavía demasiado lenta y el techo de cristal sigue siendo una realidad en la investigación: en Europa, el 86% de los altos cargos académicos en ciencias están ocupados por hombres y menos del 4% de los premios Nobel de ciencia han sido otorgados a mujeres. A nivel global, las mujeres siguen ocupando menos puestos directivos que los hombres en las mejores universidades y solo el 12% de los miembros de las academias científicas nacionales.

Cada año, la Fundación L'Oréal y la UNESCO celebran la excelencia científica de cinco investigadoras eminentes de cada una de una de las principales regiones del mundo. Desde la creación del programa La Mujer y la Ciencia en 1998, 122 galardonadas y más de 3.800 talentosas científicas jóvenes, estudiantes de doctorado y becarias postdoctorales han sido apoyadas y honradas en más de 110 países.