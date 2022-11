LUMA advierte sobre posibles apagones durante esta noche

Luego de la avería en la línea de transmisión 50,900 que dejó el lunes a más de 175,000 clientes sin servicio eléctrico, LUMA Energy advirtió esta tarde sobre posibles apagones durante la noche, debido a problemas técnicos en instalaciones de generación.

El consorcio exhortó a los clientes a ser prudentes con el consumo de energía.

Actualización importante sobre generación: hay una probabilidad de insuficiencias de energía relacionadas con la generación y de posibles interrupciones de servicio rotativas más tarde hoy por problemas técnicos en instalaciones de generación de la @AEEONLINE y privadas. — LUMA Puerto Rico (@lumaenergypr) November 15, 2022

El consorcio indicó este martes que todavía desconoce qué provocó la avería en la línea 50,900.

El portavoz del consorcio, Daniel Hernández, dijo este martes que aunque patrullaron la línea, no encontraron algún problema visible, por lo que se podría repetir la falla.

“Tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que patrullamos dos veces la línea completa, desde Aguas Buenas a Bayamón. No encontramos nada y la pusimos en servicio. Esa es la buena [noticia]. La mala es que, conociendo el sistema eléctrico como lo conozco, cuando a veces tienen fallas eléctricas que no son evidentes, la posibilidad de que ocurra otra vez está presente. Puede ocurrir si no encontramos nada”, sostuvo el portavoz del consorcio en entrevista con WKAQ 580 AM.

“Esa es la verdad. En cualquier momento podría presentarse la misma avería. Como no fue nada evidente, no lo pudimos detectar, no pudimos reparar nada, no hicimos absolutamente nada, solamente patrullar", añadió.

El Director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Josué Colón, dijo el lunes a Día a Día que deberán restablecer la unidad #3 y #7 de Palo Seco para alcanzar el 100% de los clientes con servicio.

"Gran parte de los clientes debieron ya haber recibido el servicio, ya que entraron varias unidades de resguardo del sistema. Sin embargo, para que se restablezca al 100%, debemos retornar la unidad #3 de Palo Seco en la tarde de hoy (lunes), y restablecer la unidad #7", sostuvo Colón.

Por otro lado, informó que tomaría de 24 a 36 horas poder restablecer las unidades de AES ya que sufrieron daños.

Por su parte, el gobernador Pedro Pierluisi repitió que su intención es mantener el contrato de LUMA Energy luego del 30 de noviembre, a pesar de los proyectos aprobados por la Asamblea Legislativa que procuran la cancelación.

“Lo he dicho y lo repito, el primero de diciembre vamos a tener a LUMA y yo espero que cada vez más, brindando un mejor servicio a nuestro pueblo”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Sobre el proyecto que procura la cancelación del contrato, mencionó que la medida tiene que cumplir con los requisitos de la Ley federal PROMESA.