LUMA asegura que restableció el servicio a todos los clientes afectados por falla en transmisión

LUMA Energy aseguró este domingo que se restableció el servicio eléctrico a todos los clientes afectados por la falla en una línea de transmisión.

La avería provocó que salieran de servicio varias unidades de las centrales Palo Seco y San Juan.

Según el portal del consorcio, 101,274 clientes se quedaron sin energía eléctrica a causa de la falla.

"En la tarde de hoy ocurrió una averia en una linea de transmisión . La misma no abrió al averiarse. Abrir una línea es parte de un proceso de protección lo cual protege al cliente y las plantas conectadas al mismo. Esta avería al no abrir lo que provocó fue que central palo seco perdiera dos unidades (3 y4)y central san juan perdiera la unidad 6 y parte de la 5.La carga cayo a 1800Mw. Normalmente estaria en 2200-2400.(no he confirmado aun cuanto estaba al momento del evento)", explicó en su cuenta de Facebook, Jorge Bracero, operador auxiliar en la Central San Juan de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Ciudadanos de San Juan, Trujillo Alto, San Sebastián, Caguas, Morovis, Bayamón, Guaynabo, entre otros, reportaron en las redes sociales haberse quedado sin servicio eléctrico.

AHORA | Ante evento en el sistema de transmisión salieron forzademente las unidades 3 y 4 de Palo Seco y de la Central San Juan la unidad 6 y vapor de la unidad 5. Personal técnico trabaja para retornar el servicio de las unidades.@fortalezapr pic.twitter.com/Fq4WQ6qBuZ — Autoridad de Energía Eléctrica (@AEEONLINE) August 22, 2021

La AEE informó que entraron en servicio las unidades de Mayagüez, Cambalache y ciclo combinado de Aguirre para sustituir energía.

