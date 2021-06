LUMA asegura que tiene materiales e inventario para atender una emergencia por dos meses

LUMA Energy reconoció este martes en una vista pública de la Comisión para la Preparación, Reconstrucción y Reorganización ante una Emergencia que cuenta con materiales para atender una emergencia por dos meses y un inventario de $140 millones.

‘’Hay ciertas cosas que se tienen que mejorar, pero entendemos que tenemos suficiente material para atender una emergencia. El inventario que tenemos nos da tiempo para comenzar a atender el problema, reaccionar y tener suministros con nuevos recursos para atender la situación de cada evento. Para que tengan una idea, el inventario que tenía la AEE para el huracán María era de 30 millones de dólares’’, expresó Mario Hurtado, vicepresidente de regulación de LUMA en comunicación escrita.

Lee también: Proyecto Dignidad presenta recurso para descalificar a Rosselló como delegado congresional

"La realidad es que por regla general, el sistema está estable", dijo.

‘’Estamos mucho mejor en relación a recursos e inventarios que lo que había hace dos años. El sistema en general es débil, a nivel de transmisión está en buen estado, y en distribución, deteriorado por las tormentas y los huracanes de los pasados años. En el proceso de reconstrucción haremos un programa de inspección para ir reemplazando de manera prioritaria los postes que sean una amenaza para empleados y ciudadanos para, luego, pasar a la fase de recuperación de casi una década’’, añadió.

Hurtado y el asesor de asuntos externos José Pérez afirmaron que el plan de acción de la cooperación privada consiste en dos divisiones constituidas desde el área este y oeste de la Isla donde se activarán equipos de respuestas y restablecimiento de servicios en coordinación con los alcaldes y centros de emergencias locales.

Tras la denuncia de los vecinos, trabajadores de LUMA llegaron a reparar la avería.

‘’Cada municipio que tenga un centro de emergencia local, LUMA designará un empleado para tener una comunicación directa con cada ejecutivo municipal. Esto nunca se había realizado’’, afirmó Pérez.

De acuerdo con Pérez, LUMA heredó 35,000 querellas sin atender por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

Además, el Asesor de Asuntos Externos confirmó que Culebra y Vieques no contaban con brigadas disponibles de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), por lo que designaron varios grupos para que permanecieran en ambas islas municipios. ‘’La persona encargada de administrar la oficina de Culebra se encontraba en California’’.

Se sienten en el olvido. "De Guatemala a guatapeor", dice uno de los vecinos.

‘’No es normal lo que está ocurriendo con el sistema de energía eléctrica y todo lo que pasó el pasado fin de semana. Nosotros atendimos 118,000 llamadas en cinco días, eso lo hacía AEE en un mes y contestamos 25,000 correos en cuatro días. El compromiso para LUMA es defender a los consumidores de Puerto Rico y una sola casa que no tenga el servicio representa una crisis’’, afirmó el representante de LUMA.

Los representantes de LUMA confirmaron que los subsidios en residenciales públicos seguirán bajo su administración. Mientras, los planes de pagos vigentes serán honrados por la entidad privada.

Hurtado confirmó que será el Negociado de Energía (NEPR) el ente que tendrá la facultad de evaluar posibles aumentos a los consumidores.

Responde a los problemas de luz. A una semana de iniciar el contrato del consorcio.

El representante Luis ‘’Narmito’’ Ortiz Lugo presidió la primera vista pública sobre la Resolución Conjunta 215 expresando que ‘’luego del huracán María y los eventos que hemos vivido en los últimos años es urgente realizar vistas como estas para conocer los planes de cada agencia para posibles impactos atmosféricos en el futuro’’.

La Resolución de la autoría del legislador dispone realizar un estudio comprensivo sobre la situación actual de los recursos públicos y privados con los que cuenta el Gobierno, para responder ante una situación de emergencia nacional en la Isla.

Plan de acción de NMEAD

Asimismo, Nino Correa Filomeno, comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) aseveró que el Plan de Emergencia de Puerto Rico es uno solo, el ‘’Plan Multirriesgo de Puerto Rico (Plan Base)’’. ‘’Este proyecto tiene como finalidad establecer la base legal, principios básicos y las respuestas a las emergencias a grandes rasgos del cual comienza para crear los demás planes que se convierten en anexos funcionales’’.

Además, aseguró que existe el Plan de Mitigación de Puerto Rico, que es un proyecto único y separado del Plan de Multirriesgo, cuya vigencia es de cinco años y está activo hasta el 21 de septiembre de 2021. Correa aclaró que, en septiembre de 2019, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) inició un proceso de revisión y actualización que fue sometido a FEMA el 28 de febrero de este año y está en espera de sus comentarios.

"Todo se le ha dañado en la nevera a uno. Las plantas están volviendo loco a uno".

Sobre la preparación ante una emergencia, el Comisionado sostuvo que ‘’todos los planes están preparados, hay grupos de respuesta listos y es clave atemperar todo lo que se está viviendo actualmente para crear uno estructurado y seguro’’. Del mismo modo, confirmó que FEMA tiene disponible cuatro almacenes preparados en distintas partes de la Isla.

‘’Una se prepara para lo peor, pero con una situación como el huracán María provoca que todo cambie. Hay que atender las posibles situaciones con lo que tenemos, pero es inaceptable que vuelvan a ocurrir los mismos problemas del pasado, y por eso, es clave que se establezca un diálogo’’.

Correa Filomeno exhortó a la ciudadanía, municipios y al Estado a preparar un plan de acción de primera instancia en cada hogar y estar atentos con las recomendaciones del NMEAD.

Aseguran que los problemas que han enfrentado no se deben a falta de personal, sino a que el sistema está frágil.

Vivienda expresa que tiene su plan ‘’preparado’’

Por otro lado, María Ivette Cabeza, subadministradora del Departamento de Vivienda destacó que, en caso de ocurrir un nuevo evento en el área sur, la agencia se encuentra preparada para acoger a las familias de los sectores del suroeste de la Isla en los refugios habilitados por la corporación pública.

A su vez, resaltó que han distribuido 27,000 catres entre todos los municipios y cuentan con 6,500 adicionales, si son requeridos.

Sobre la próxima fecha de desembolso de los fondos ‘’Community Development Block Grant – Disaster Recovery (CDBG-DR)’’ la Subadministradora informó que los fondos están disponibles y se encuentran en espera de completar unos procesos administrativos para comenzar la distribución.

La cantidad disponible asignada a la corporación pública es de 16.5 mil millones de dólares, donde el Programa de Mitigación cuenta con un total de 8.3 mil millones de dólares para atender y eliminar los riesgos a largo plazo para hacer de la Isla una ‘’más resiliente’’ y el Programa CDBG-DR con 8.2 mil millones de dólares para la recuperación de Puerto Rico, específicamente por los impactos de los huracanes Irma y María.

Vivienda confirmó que la agencia está a la espera de una nueva asignación de 26 millones de dólares para los daños ocasionados por los terremotos del pasado año. Según Ivette Cabeza el plan de acción ante una emergencia de la entidad gubernamental fue sometido a NMEAD.

Por otra parte, Luis Javier Hernández, presidente de la Asociación de Alcaldes comentó que ‘’de nada vale que hagamos planes de preparación para los municipios si no contamos con los recursos necesarios para atender lo correspondiente’’.

Hernández hizo una petición a la comisión cameral para que se envié un mensaje ‘’claro y contundente’’ a la Junta de Control Fiscal (JCF) para detener cualquier acción dirigida a recortes de cada municipio.

‘’Si no nos quitan los recursos, estamos más que listos. Aquí la pregunta es si el gobierno volverá a cometer los mismos errores del pasado. Estamos dispuestos a ayudar, pero tiene que ser en igualdad de condiciones. Ya estamos cansados que el gobierno use compañías privadas que no realizan su trabajo’’, afirmó el presidente de la Asociación de Alcaldes.

‘’Es insostenible lo que está proponiendo la Junta y es fácil tomar decisiones sin saber la situación en la que nos encontramos. Por eso solicitamos que se deje sin efecto el recorte al Fondo de Equiparación de los Municipios’’, concluyó.

Mientras, Karilyn Bonilla, alcaldesa del municipio de Salinas denunció que los ayuntamientos tuvieron que esperar cuatro años por la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3) para la aprobación de los proyectos. ‘’Mi reclamo ahora es que el proceso de los desembolsos sea uno rápido y urgente’’.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.