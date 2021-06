LUMA Energy no revela al Senado con cuántos celadores cuenta

Representantes de LUMA Energy que comparecieron este martes a una vista pública del Senado, sostuvieron que en casos de emergencia no tienen conocimiento específico de cuántos celadores tiene la empresa, de cuantas posiciones vacantes y de si poseen alguna preparación psicológica para atender emergencias.

“El País tiene que saber cuán robusto es el sistema eléctrico y cuántos empleados tienen en las diferentes áreas que trabajan emergencias y a la misma vez cuál es el nivel de preparación de los empleados de Luma Energy, es trascendental que conozcamos de primera mano los pormenores que podrían tener en caso de este tipo de evento, porque la experiencia que hemos tenido en los pasados días es que cientos de personas no han tenido una respuesta efectiva por parte de LUMA ENERGY en momentos en los que el servicio se ha visto afectado”, dijo la senadora del Distrito de Ponce, González Huertas en comunicación escrita.

González Huertas se encuentra investigando los planes de contingencias de las agencias, corporaciones, alianzas público privadas, oficinas gubernamentales e instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante una posible emergencia por desastres naturales.

En medio de la Vista Pública de la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración del Senado de Puerto Rico quienes evalúan la Resolución del Senado 225 para estos fines, comparecieron como deponentes representando a Luma Energy, la vicepresidenta del área de Seguridad y Emergencias, Esther González y el vicepresidente del área de Regulación, Mario Hurtado.

Una de las discrepancias más significativas es que LUMA Energy estableció en su ponencia que sus plan de contingencia está alineado con los municipios, más sin embargo, los municipios no han tenido comunicación directa con la empresa para presentar sus planes de emergencia.

“Me preocupa que siendo los alcaldes los que se encuentran en la primera línea de respuesta en casos de emergencia no estén al tanto del trabajo que estaría haciendo LUMA, en estos casos la comunicación y la coordinación es vital y no podemos esperar a que suceda un evento atmosférico para tomar decisiones o actuar en beneficio de los puertorriqueños”, dijo la senadora.

La vicepresidenta del Senado le dejó saber a los representantes de LUMA Energy que la lentitud de Luma Energy, falta de personal y poca comunicación es la preocupación de los alcaldes en Puerto Rico quienes son el gobierno más cercano a las comunidades.

González Huertas dejó sentir su frustración ante cientos de ciudadanos que se le acercan diariamente porque su servicio de luz es intermitente. Del mismo modo, presentó su preocupación de que los alcaldes y alcaldesas no están teniendo comunicación efectiva con algún director de Luma Energy.

Por otro lado, de acuerdo a la información ofrecida por el vicepresidente del área de Regulación de LUMA Energy, actualmente están adiestrando con una serie de cursos que requiere FEMA a las personas que van a trabajar en diversos niveles de manejo de emergencias, los adiestramientos deben ser provistos a aquellas personas que van a trabajar en los tres turnos de trabajo. Dejaron saber que se deben adiestrar a 120 personas y actualmente tienen 45 personas adiestradas y esta semana adiestraron a 27 empleados adicionales. Cabe destacar que estos empleados no son celadores, técnicos u otros empleados que trabajan la reconección eléctrica en el campo.

“Para mi es contradictorio el asunto de decir que están preparados cuando no saben ni cuantos celadores tiene la empresa, del mismo modo, no saben cuantas plazas vacantes tienen de celadores ni cuántos empleados de la AEE pasaron a LUMA, en este momento hay 200 brigadas aproximadamente y los representantes de LUMA no tienen el conocimiento de cuál es la posición laboral de cada uno de los empleados de las brigadas”, dijo González Huertas.

Por otro lado, Hurtado especificó que si ocurriera un evento atmosférico durante el día de hoy en Puerto Rico, la empresa LUMA Energy estarían listos para trabajar un huracán categoría dos. Su preparación se basa en un inventario de $130 millones en materiales, los cuales no pudo especificar cómo se divide el inventario entre postes, generadores y otros materiales.

Para la Senadora del Distrito de Ponce es pertinente que LUMA Energy le haga llegar la información crucial sobre el plan de contingencia que no pudieron contestar en sala, esto para darle la claridad y transparencia que Puerto Rico necesita.

