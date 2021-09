Apagones: Bracero advierte que empeorarán las operaciones por falta de mantenimiento

La empresa LUMA Energy anticipó el martes, que ocurrirán apagones por “generación limitada”.

“AVISO: Por razones de generación limitada en unidades de la AEE, se proyecta que habrá reducción de carga a partir de las 2:00 p.m. Personal de LUMA está en contacto constante con la AEE. Mantente pendiente a nuestras actualizaciones”, escribió LUMA Energy en sus redes sociales.

El lunes al filo de las 7:00 p.m. , un apagón ocurrió por una rotura en Palo Seco, dejando la reserva en una cantidad mínima, informó Jorge Bracero.

Según indicó , los apagones de este martes deberían resolverse a eso de las 6pm. La limitación se debe a que realizan una reparación en la unidad 5 de San Juan.

En su escrito, publicado en redes sociales Bracero aprovechó para destacar que el presupuesto de mantenimiento hace cinco años era de $500 millones y el de ahora ronda en $105 millones.

¿Por qué? El ingeniero Tomás Torres Placa explica.

"Hace falta dinero en las plantas y no se le esta dando la prioridad que merece. Si no se cuida estos activos de energía lo cual son literalmente la máquina de dinero es obvio que empeorarán las operaciones. Es de conocimiento público que la generación se espera que este privatizada o el plan concretado con los compradores para Diciembre (sic). Sin embargo, el activo le seguirá perteneciendo a la AEE. Por tanto, como quiera se debe mantener y no trabajarlo bajo la premisa del carro viejo que deseas vender para fin de año y no vas a cambiarle ni el aceite, ni gomas ni cuidarlo, pero esperas darle la misma paleta. No hay que utilizar esto para reforzar una decisión ya tomada para abandonarlo", sostuvo Bracero.

