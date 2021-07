LUMA insiste en no entregar información y piden al Tribunal de San Juan una reconsideración

LUMA Energy acudió este jueves al Tribunal de San Juan solicitando una reconsideración luego que el Tribunal federal rechazara el pedido de remover el caso que fue radicado por la Cámara de Representantes, en el que ordenan la entrega de cualquier tipo de información que les sea solicitada.

"La Comisión pretende ejercer un rol regulador sobre un ente privado y en el campo especializado y técnico de energía y servicios de electricidad, que no le compete al amparo de la Constitución, que está reservado a la Rama Ejecutiva y a la Rama Judicial en el contexto de casos y controversias justiciables, y que tampoco le está delegado a la Comisión como cuestión de hecho y de derecho, mediante la extinta R de la C. 136 y la R. de la C. 243", lee el documento.

"El efecto neto de permitir este ejercicio de regulación indebida es anular la Ley 120-2018 y el Contrato de O&M.", añade.

El miércoles, la jueza Taylor Swain devolvió al Tribunal de Primera Instancia el caso en el que la Cámara de Representantes le exige a LUMA Energy que entregue información, confirmó a Telenoticias el representante Luis Raúl Torres Cruz.

La determinación -que ordenaba a LUMA a entregar información a la Cámara baja en 24 horas- surge luego de que el consorcio acudiera al Tribunal federal para que asumiera jurisdicción en el pleito.

Mira aquí el documento:

60e73c92a1e7d.pdf by Erick A. Velázquez Sosa

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.