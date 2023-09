LUMA pide aumento de 4 centavos por kilovatio hora en la factura de la luz

El consorcio LUMA Energy presentó el miércoles al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) los ajustes trimestrales debido al costo del combustible de generación y la energía adquirida.

El aumento que solicitan es de 4 centavos por kilovatio hora, o $16 mensuales que de ser aprobado por el NEPR, entraría en vigor en octubre.

Según LUMA, basado en la información brindada por Genera PR, el costo del combustible utilizado por las instalaciones de generación durante los meses de julio y agosto fue un 20% más alto de lo esperado debido al impacto del aumento global de los precios del combustible y a la demanda de energía mayor de lo previsto para este trimestre.

El precio internacional del petróleo aumentó más de un 28% durante esos dos meses, llegando a alcanzar los $90 por barril comparado con $70 el barril al 1 de julio.

"Considerando estos factores, el ajuste estimado en la compra de energía y combustible reflejado en el informe presentado al NEPR prevé un aumento de aproximadamente cuatro centavos por kilovatio hora. El NEPR, no LUMA, determina si se harán ajustes en las tarifas de los clientes y cuál sería el cambio", informó el consorcio en comunicado de prensa.

El principal oficial ejecutivo de LUMA, Juan Saca, aseguró que estarán compartiendo información sobre varios programas de asistencia económica.

“Los precios mundiales del combustible son un factor que está fuera de nuestro control y son un problema serio que está afectando a los clientes de servicios públicos en Puerto Rico y en los Estados Unidos. LUMA no tiene control de estos precios de combustible. Estos son establecidos a nivel mundial. Es importante recordar que LUMA no genera electricidad ni determina el impacto que los costos del combustible tienen en las tarifas de los clientes. Aunque LUMA no es responsable por el alza en los costos del combustible de generación, nos comprometemos a ayudar a nuestros clientes", expresó Saca.