Madison Anderson se corona como la ganadora de La Casa de los Famosos

La boricua Madison Anderson Berríos se convirtió este lunes en la ganadora de la tercera temporada de La Casa de los Famosos y el gran premio de $200,000.

El nombre de Puerto Rico se escuchó por primera vez en la final y cientos de seguidores se reunieron en el Distrito T-Mobile en San Juan para ver la última gala de la competencia. La presentadora de entretenimiento, Lourdes Collazo, realizó intervenciones en vivo durante el show decisivo.

Anderson Berríos, de 27 años, logró conectar con el público desde las primeras semanas en la mansión y cada vez que resultaba nominada por los participantes, regresaba del "SUM" con más fuerza.

La boricua regresará a Puerto Rico este jueves. Telemundo dará todos los detalles próximamente.

ASÍ QUEDARON LOS FINALISTAS:

1er lugar: Madison Anderson

2do lugar: Paty Navidad

3er lugar: Pepe Gámez

4to: lugar: Yameyry “La Materialista” Ynfante

5to: lugar: José Rodríguez

La modelo, de madre boricua y padre norteamericano, fue salvada por los votos del público en seis ocasiones, superando -en las galas de eliminación- a los demás habitantes, entre ellos a Aylin Mujica, Aleida Núñez y a Dania Méndez.

A pesar de sus inseguridades y miedos al no poder hablar bien en español, la "barbie boricua" se sintió ganadora tan pronto pasó a ser finalista junto a Pepe Gámez.

“Yo jamás pensé que iba a llegar a la final, esto para mí fue mi top moment. Me siento ganadora, yo sé que voy a salir de esta experiencia más fuerte en todos los aspectos, mental y espiritualmente. Yo he perdido muchas oportunidades por el miedo y esta fue la primera oportunidad que yo me dije: tengo que hacerlo”, expresó en ese entonces la puertorriqueña.

Uno de los momentos más emotivos, fue cuando Anderson abrió su corazón en La Curva de la Vida y se conmovió al hablar de la muerte de su primo Lorenzo. La exreina de belleza no pudo contener las lágrimas mientras relataba el momento en el que recibió la triste noticia.

"Mi abuela estaba gritando. Fue una pérdida para mi familia y para la isla de Puerto Rico. La manera en la que él se murió fue horrible... Fue algo que todavía no podemos superar", dijo entre sollozos.

Su madre, Belinda Berríos, había revelado en una entrevista con Telenoticias, lo que le motiva a Madison a ganar la competencia.

"Ese es su sueño, traer gloria a Puerto Rico. Ella se siente que no trajo la corona de Miss Universe a Puerto Rico y dice, ‘si gano esto, es para Puerto Rico’. En verdad el dinero no es lo que la motiva”, dijo Berríos.

Repasamos cómo fue la estadía de la barbie boricua en la mansión.