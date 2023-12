Madre de joven que fingió desaparición en la Poza del Obispo enfrenta la justicia

Justina Butter, madre de Harold Carrión Butter, el joven de 23 años que habría fingido su desaparición en la Poza del Obispo en Arecibo en julio del 2022, enfrentará este viernes en el Tribunal Federal del Viejo San Juan, proceso en el que podría declararse culpable.

Carrión, Butter y Miriam Delgado Serrano (novia del joven), enfrentan cargos por la falsa desaparición. Un Gran Jurado federal presentó los cargos el pasado 15 de julio de 2022.

“Según la investigación, el propósito de este esquema era para que Carrión Butter podría evitar tener que presentarse en una vista en el tribunal estatal”, expresó en ese momento el fiscal federal Timothy Henwood.

El operativo de búsqueda superó $1 millón Alega que pasaba por momento difícil por no poder ver a sus hijos. Podría enfrentar cargos federales.

Expuso que se les acusa de conspiración para comunicar una señal de socorro falso, conspiración para alterar registros federales y alteración de registros en investigaciones federales. Tanto la madre y novia del falso desaparecido recibieron varios cargos criminales por declaraciones falsas a persona de la Guardia Costera y a los agentes de investigación de la Guardia Costera.

Fue el 28 de junio de 2022 cuando se reportó la desaparición de Harold Carrión Butter por lo que agencias estatales y federales incurrieron en sobre $1.2 millones para las labores de búsqueda. Entre los equipos, utilizaron aviones, tres helicópteros y varias embarcaciones de la Guardia Costera y las agencias del Departamento de Seguridad Pública.

Posteriormente, Carrión Butter fue hallado en una estructura abandonada en la urbanización García, en el mencionado municipio. Su madre fue quien pidió auxilio a las autoridades al decir que su hijo se había dirigido al área de las rocas y nunca regresó.

A su salida del cuartel, el hombre dijo estar arrepentido de lo que hizo y alegó "estaba pasando por unas cosas que no son buenas".

Se utilizaron recursos estatales y federales para intentar localizar al joven, que se dijo había sido arrastrado por el mar.

SE HABÍA DESPEDIDO DE SU MADRE Y ESPOSA

"Yo vine aquí con mi hijo, para compartir con él, para tratar de apaciguarlo.... se despidió de mí, de su esposa y nos dijo que nos amaba mucho", sostuvo la madre del joven ese día.

"Se había bebido 20 cervezas, que a lo mejor fue que se mareó o algo, no aguantó balance y se me cayó, se achocó en las piedras y se me fue al agua", añadió.

Madre le ruega al mar que se lo devuelva. La mujer cuenta que lo llevó a la playa para "apaciguarlo", pues tenía problemas legales.