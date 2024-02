Maestra se va viral tras denuncia contra Educación: “Estoy cansada”

Un vídeo que fue colgado en las redes sociales por Ixsia Ivette Pérez Casiano, una maestra de la escuela superior Dr. Antonio Fernós Isern en San Lorenzo, se fue viral al denunciar alegadas injusticias por parte del Departamento de Educación.

"Yo estoy cansada. Yo llevo 22 años en el Departamento de Educación. Yo he hecho mi trabajo bien, yo lo sé. Yo he tenido estudiantes que han pasado por mí, por mis manos, por mi salón. Estudiaantes que cuando los veo en la calle me saludan con amor y cariño, pero estos estudiantes de ahora es difícil, y el departamento lo que hace es señalarte", expresó Pérez Casiano en el vídeo. Míralo completo aquí.

Según la docente, la agencia tomó una "medida cautelar" en su contra sin un proceso previo de entrevista. Según el reglamento de la agencia (página 6), las medidas cautelares son “aquellas medidas o remedios provisionales que tome un supervisor para garantizar la salud, vida, seguridad, propiedad o moral en el área de trabajo”.

Aseguran que luego de que sus videos se fueran virales, se tomó acción.

"No importa lo que tú digas, va a ser maltrato. Vivimos en una tensión terrible. Yo estoy metida en problemas de querellas cuando yo en mi vida...¿por qué? Porque simplemente dije "no, esto no está bien". O porque "esto yo no te lo voy a aceptar porque esto no fue lo que te dije que hicieras". Pero tengo "maltrato". Y cuando vamos al tribunal, la jueza dice que sí hay maltrato. No se pudo probar el maltrato, pero como quiera hay maltrato...que agarraba a estudiantes por los brazos. No, el departamento no quiere ayudar al maestro", denunció.

DECLARACIONES DE EDUCACIÓN

Por su parte, la agencia gubernamental emitió declaraciones ante la denuncia de la maestra.

"En torno a las expresiones en las redes sociales por parte de la maestra Ixsia Pérez Casiano, lamentamos profundamente su estado de ánimo y la invitamos a hacer uso de los recursos y asistencia disponibles dentro de nuestro Departamento, los cuales están disponibles para todos nuestros empleados, y particularmente para nuestros maestros.

Rechaza represalias contra las estudiantes.

Siempre hacemos un llamado tanto a los maestros como a los estudiantes y sus familias para promover el buen trato, el respeto, los valores, la tolerancia y el diálogo como formas adecuadas de manejar situaciones dentro de las escuelas. Tanto los maestros como los padres somos adultos responsables de contribuir a la formación integral de niños y jóvenes.

En relación con este caso en particular, queremos informar que existe una orden de protección emitida por el Tribunal, la cual ha sido emitida tras el análisis de los informes proporcionados por el personal del Departamento de la Familia que ha intervenido en el caso. Además, dentro de los registros de nuestro Departamento, consta una carta de amonestación emitida en octubre de 2021 por conducta indebida, así como la celebración de una vista administrativa sobre acción disciplinaria el 19 de octubre de 2021 de casos separados.

Es importante destacar que la maestra en cuestión se encuentra bajo medida cautelar y no ha mantenido ningún contacto con los estudiantes desde el 25 de enero de 2024. Pedimos que se permita que este caso sea investigado y evaluado en su totalidad antes de emitir juicios definitivos al respecto. En este sentido, el Departamento se enfocará en ampliar las ayudas y asistencia tanto al estudiante afectado como a la propia maestra."