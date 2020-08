Maestros del sistema público no tendrán que presentarse en las escuelas la próxima semana

El secretario de Educación, Eligio Hernández, informó este jueves que maestros del sistema público no tendrán que asistir a los planteles escolares la semana que viene y podrán continuar trabajando de manera remota.

Así lo informó a través de un mensaje especial publicado en las redes sociales, donde expresó que:

"En estos días hemos recibido unas peticiones. Hemos escuchado las inquietudes de diversos gremios, específicamente la Asociación de Maestros de Puerto Rico y quiero anunciarles que la próxima semana estaremos extendiendo el teletrabajo para los maestros del sistema educativo público. Esto implica lo siguiente, implica que los maestros no van a estar presentes en la escuela de manera física. La agenda sistémica, las orientaciones, y la discusión de los elementos que nos son requeridos por ley serán discutidas a través de la herramienta Microsoft Teams”

📌 El secretario de Educación divulga varios anuncios sobre el regreso a clases. Posted by Departamento de Educación on Thursday, August 6, 2020

"Esta semana adicional nos permitirá, entre otras cosas, asegurar que cada uno de ustedes tenga la oportunidad suficiente para completar los talleres, para estar seguros de que los materiales de prevención, incluyendo mascarillas, "hand sanitizer", jabón antibacterial y el proyecto de impacto de limpieza total de las escuelas están en función y que está disponible.", añadió.

Las clases inician el 17 de agosto.

"Si el gobierno no me da una alternativa, me están mandando a morir", dijo una maestra.

