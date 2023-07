Magistral oro de Alondra Negrón en los 3,000 metros con obstáculo

La aiboniteña Alondra Negrón selló con oro la participación de los puertorriqueños en la pista del Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González. La corredora ganó los 3,000 metros con obstáculo.

Es la segunda boricua en hacer la gran gesta, tras su compañera de entrenamiento, Beverly Ramos, imponer el récord en la primera carrera oficial en unos Juegos durante la edición de Mayagüez 2010 y ser la primera campeona en la prueba.

“Mi entrenador me dio instrucciones para salir adelante en la carrera. Decidí ser un poco más conservadora, porque en este país hay mucha humedad. Cosa que no estoy tan acostumbrada. De principio a fin me encontré a mi misma. Supe que tenía el potencial para llevarme la medalla de oro. Una más me uno a esas preseas doradas”, dijo Negrón.

La corredora de largas distancias se coronó reina al rebasar la meta “fresca” y “sonriente” con tiempo de 10:14.34. La mexicana Arian Chía llegó en la segunda posición 10 segundos después. Chía hizo 10:24.04. La medalla de bronce fue para Stefany López con tiempo de 10:27.20.

El atletismo sumó 12 medallas. Estas se dividen en seis de oro, dos de plata y cuatro de bronce.