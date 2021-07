Mañana | A oficializar su participación olímpica el Baloncesto Femenino

El equipo nacional de Baloncesto Femenino oficializará su participación olímpica desde mañana, martes, en la edición XXXII Juegos Olímpicos de Tokio 2020 dentro del Saitama Super Arena. Es en la décima novena participación de Puerto Rico en el evento más esperado por el mundo, que el básquet femenino ingresa al prestigioso sitial del Olimpo.

El trayecto ha sido trabajado, bien pensado y con expectativas en seguir creciendo en todos los aspectos que confecciona al quinteto femenino.

“Nosotros llegamos el 12 (de julio) a aquí (Japón). Llevamos bastantes días aquí. Estamos ambientados. Tuvimos oportunidad de foguear con Japón y con Francia. Muy buenos los fogueos. En los últimos meses hemos tenido el Centrobasket, el viaje de Bélgica a foguear donde jugamos con Bélgica, Nigeria y Serbia, que están aquí. Luego de eso tuvimos el AmeriCup en Puerto Rico. Hemos tenido una buena preparación en términos de tiempo y de juego. Hemos estado preparándonos en la parte física en el gimnasio y en cancha. Estamos bastantes ready”, indicó el experimentado piloto de la selección, Gerardo “Jerry” Batista.

Aunque la pandemia atrasó los Juegos Olímpicos, todos continúan positivos y con gran sentido de lucha.

Los días de la Selección Femenina en la ciudad nipona han estado concentrados en afinar la defensa y en estrategias tácticas. La cohesión de equipo ha sido vista, sentida y proyectada en cada práctica, espacios de relajación y en la disciplina olímpica. Una fase importante que las ayudará a entrar seguras y en confianza con el primer equipo, China, a las 9:00 de la noche de Japón/8:00 a.m. de Puerto Rico en el Grupo C de la ronda preliminar.

“Nosotros tenemos la actitud de salir a jugar todas las veces. Salimos a jugar duro, sin importar a quienes nos enfrentemos. Esto es un poco de la parte psicológica, para llevarle el mensaje de que ellas lo pueden hacer”, sostuvo Batista.

El equipo de China está posicionado noveno bajo el escalafón mundial de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). Las otras dos rivales de Puerto Rico son Bélgica y Australia con la sexta y segunda posición, respectivamente, en el ranking mundial.

“China, Bélgica y Australia. En el power ranking de la FIBA, FIBA puso que los equipos que jugarán con nosotros pueden quedar terceros, cuarto y quinto en las Olimpiadas. Tres equipos muy fuertes. Sabemos que podemos jugar contra ellas. Estamos haciendo mucho trabajo de observación y general, como lo estamos haciendo. Cuando vayamos a jugar mañana (martes) vamos a estar listos a sabiendas de que estaremos jugando con potencias del mundo”, analizó el Dirigente de la Selección Nacional Femenina de Baloncesto.

Teniendo en real contexto los escenarios de Puerto Rico con los tres equipos ubicados en entre los mejores 10 del mundo, Batista está seguro de lo que puede hacer su selección nacional, aunque esté en la posición 23 de FIBA.

“El mensaje es que no importa lo que suceda, debemos enseñarle al Mundo, lo que es el baloncesto femenino de Puerto Rico. Tenemos que salir con esa consigna, con eso en mente, con esa meta. Debemos darle mucho respeto al país. No es que lleguemos aquí y ya. Para nosotros, el programa de baloncesto femenino de Puerto Rico, este es el tercer torneo de este año. Los dos primeros que hemos tenis, que son de nuestra región, en Centroamérica ganando medalla de oro, en el de América ganamos medalla de plata. Hemos hecho el trabajo en ese sentido. En este, que es un mundial, es parte de ese proceso que nos queda de seguir progresando. No solamente estamos pensando en los Juegos Olímpicos, estamos pensando en el repechaje de febrero que es para el Mundial. Venimos aquí y tenemos que seguir trabajando”, expresó contundentemente el Dirigente Nacional.

Las integrantes del equipo nacional femenino de baloncesto son: Pamela Rosado (base); Michelle González (base); Jennifer O’neill (base); India Pagán (pivote); Dayshalee Salamán (guardia); Jazmon Gwathmey (escolta); Jada Shanice Stinson (alero); Jaqueline Mary Hope Benítez (guardia); Tayra Meléndez (Alero); Ali Gibson (escolta); Isalys Quiñones (ala-pivot); Sabrina Lozada Cabbage (alero).

Dato histórico

Es la primera vez que el baloncesto femenino de Puerto Rico competirá en los Juegos Olímpicos. Su clasificación se logró en el Repechaje Olímpico de Bruselas el 9 de febrero de 2020.

El combinado femenino de baloncesto se convirtió en el quinto equipo en la historia de Puerto Rico en participar en unas Olimpiadas. El baloncesto masculino, el béisbol, el voleibol femenino, y el sóftbol femenino cuentan con participaciones.

Se montan al avión de Tokio 2020 haciendo historia. El quinteto nacional femenino ganó su primera medalla en el prestigioso torneo AmeriCup 2021. Esta fue de plata dando una admirable demostración ante el equipo campeón de Estados Unidos ante 4,000 aficionados que llegaron al coliseo Roberto Clemente, abierto a un 50 por ciento debido a los protocolos contra la pandemia del COVID-19.

