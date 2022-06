Manifestantes prohíben la entrada al edificio de LUMA Energy en Santurce

El grupo “Jornada: Se acabaron las Promesas” se manifiesta este miércoles frente al edificio de LUMA Energy ubicado en la avenida Fernández Juncos, en Santurce.

Los manifestantes han prohibido la entrada.

“Hoy no hay trabajo, hoy no van a entrar. Aquí no entra nadie hoy”, dijo una de las manifestantes con un megáfono.

Este 1 de junio se cumple un año desde que LUMA Energy se hizo cargo del sistema de distribución y transmisión de energía de Puerto Rico.