Mariana Nogales: “No he violado la ley”

La representante del partido Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales, aseguró este martes que no ha violado la ley, esto tras ser referida el lunes a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) por el Departamento de Justicia.

“Yo no he violado la ley. La gente debe saber que yo soy una persona recta, que yo soy una persona justa, que yo no soy una persona perfecta como nadie lo es. Pero yo no he violado la ley", expresó en entrevista radial con Radio Isla 1320 AM.

“No hay los elementos de intención en ningún momento, y para esos fines nosotros vamos a tomar las determinaciones adecuadas. No existe una acusación criminal, existe un referido para evaluación”, añadió Nogales.

La representante aseguró que no renunciará a su puesto, a la vez que dijo que seguirá fiscalizando.

EN CONTEXTO

El Departamento de Justicia recomendó este lunes a la OPFEI la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) contra la representante Mariana A. Nogales Molinelli.

Según se informó en comunicado de prensa, el DJ concluyó que existe causa suficiente para creer que incurrió en conducta de naturaleza penal e infringió varias disposiciones de ley al omitir información en un Informe Financiero que presentó ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

MVC se reunirá para discutir el referido

El liderato del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) se reunirá este lunes para discutir el referido contra la representante, según indicó en entrevista radial (Radio Isla), la senadora Ana Irma Lassen.

Cuando se le preguntó si Nogales Molinelli debe renunciar, respondió: "eso es parte de lo que se va a discutir”.