Marife Torres finaliza su primer día en Tokyo 2020 con dos sobre par

La golfista María Fernanda “Marife” Torres inició su ruta en el torneo de golf olímpico este miércoles en los XXXII Juegos Olímpicos de Tokio, Japón. Finalizó en su primer día dos sobre par, posición 41 de 60 competidoras.

“Se hizo una buena preparación. Hoy, lamentablemente se cometieron un par de errores que al final del día cuestan tiros. Ahora ajustar un par de cosas y ready (lista) para mañana”, dijo Torres en la zona mixta del Kasumigaseki Country Club.

TOKYO 2020: Mira aquí el calendario de eventos

¡¡Celebra Puerto Rico!! La puertorriqueña se coronó campeona olímpica de los 100 metros vallas.

El torneo olímpico es de cuatro rondas de 18 hoyos cada uno. No existe la eliminación. La definición de medallas será el sábado, 7 de agosto. Las jugadoras tienen la posibilidad de mejorar en su evento cada día.

“Yo diría que tuve un par de errores de course management (gestión en el campo que ayuda a manejar los lies y las situaciones graves en el campo) es algo que quiero arreglar. Unos movimientos que no me gustaron como les pegue. ¡Nada, se va para adelante!”, analizó su primer día de juego la primera mujer en representar a Puerto Rico en unos Juegos Olímpicos.

En Trujillo Alto ya planifican un recibimiento por todo lo alto.

La atleta se destaca por mantener un estado de ánimo optimista. Es por ello por lo que reconoce también sus fortalezas en el campo.

“Para mí estar calmada dentro de las situaciones en una ronda que fue tener un sube y baja, poderme mantenerme tranquila y paciente, me ayudó a tener oportunidades de poder recuperar par de tiros. En esa parte estoy contenta. Pero, hay que mejorar”, indicó la deportista de que es cariñosamente conocida como “Marife”.

La segunda ronda del torneo empezará desde las 7:30 de la mañana del jueves en Japón/ 6:30 de la tarde del miércoles de Puerto Rico. Al momento lidera la competencia la sueca Madelene Sagstrom con -5.

¡Se llevó el oro en los 100 con valla!

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.