Masacre en Toa Baja: muere una quinta persona

El coronel Roberto Rivera confirmó este martes que una quinta persona falleció en la masacre que se registró anoche frente al negocio "La Casita del Árbol", localizado en el barrio Campanilla, en Toa Baja.

Según indicó, se trata de José Matos Rivera, hermano de Xavier Matos Rivera, alias "Maco", quien las autoridades entienden era la tarjeta del ataque. Ambos poseían expediente criminal.

Otras cuatro personas -tres mujeres y un hombre- siguen en el hospital por heridas de bala que recibieron, entre ellos el hermano del exalcalde de Cataño, Félix "El Cano" Delgado.

De acuerdo al informe preliminar, ocupantes de un vehículo en marcha, habrían realizado de 30 a 40 disparos frente al negocio. Los occisos ahora son tres hombres y dos mujeres. Mientras, se investiga si uno era un militar activo.

El alcalde de Toa Baja, Bernardo Márquez, aseguró que el negocio "La Casita del Árbol", que fue escenario de la tercera masacre del 2024, es propiedad de "El Cano" Delgado. Afirmó, además, que el exalcalde se montó en la ambulancia que transportó a su hermano al hospital, aunque, oficialmente, la Policía no ha confirmado que Delgado haya estado en el lugar al momento de los hechos.

"No puedo confirmar eso. Hay gente que está alegando esa situación. Yo no lo puedo confirmar, no lo tengo. El personal que está investigando, él no ha sido mencionado, pero vamos a auscultar bien. Hay unas cámaras dentro del negocio, afuera, y vamos a ver si en efecto se encontraba en el negocio", indicó el coronel.

En la escena se ocuparon múltiples casquillos de bala de diferentes calibres, compatibles con arma larga y arma corta.

Al momento, las víctimas no han sido identificadas oficialmente. Se trata de la tercera masacre del 2024.

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón investiga.