Masiva corrida de motoras paralizó anoche la avenida Piñero

Una masiva corrida de motoras se reportó el viernes -en la noche- en la avenida Piñero en San Juan, lo que causó congestión de tráfico.

El evento habría sido convocado por El Rey Charlie, quien estuvo promocionando la corrida a través de sus redes sociales.

"Luego de un año y medio sin hacer una corrida y que me reciban asi no tiene precio. No me queda mas que agradecer por tanto cariño PUERTO RICO!! Gracias a todos los que dijeron presente, a los grupos y a los que no mencioné, me disculpan, pero es que son muchos. Gracias por su comportamiento y por responder al llamado. Es impresionante las cosas que ocurren cuando todos nos unimos. Gracias y esta corrida no fue mia, fue de todos nosotros porque sin ustedes no hubiera sido otra corrida HISTORICA", escribió Rey Charlie en su cuenta de Facebook, acompañado de un video de la actividad.

Según indicó, la carrera comenzó a las 7:00 de la noche en Cantera.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.