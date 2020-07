Mayor número de hospitalizaciones por COVID-19 se habría reportado el 30 de abril

El Secretario de Salud, Lorenzo González, indicó en comunicado escrito que, aunque se ve un aumento en hospitalizacones en comparación con las pasadas semanas, no es el mayor número reportado.

"En el día de hoy, el Departamento de Salud reportó 147 hospitalizaciones por COVID-19 en la isla. De este total, 11 permanecen en la Unidad de Cuidado Intensivo y siete están conectados a un ventilador. Si bien es cierto que es un aumento de 20 hospitalizaciones, en comparación con las reportadas ayer, esto no constituye el mayor número de hospitalizaciones desde el inicio de la pandemia, ya que nuestros registros indican que fue el 30 de abril, con 201 personas hospitalizadas por COVID-19. Los números actuales representan que, del total de pacientes hospitalizados, un 3.5%, son por COVID-19. Del mismo modo, tenemos un 53.3% de capacidad hospitalaria disponible. Continuamos observando con cautela los números que recibimos y continuamos recibiendo el insumo de los expertos", sostuvo González.

El secretario aseguró que se mantienen monitoreando constantemente la utilización de recursos hospitalarios, así como las muertes, y toda la información estadística para hacer recomendaciones informadas.

"Nuestro llamado es a que la población sea más rigurosa en las medidas de distanciamiento social, así como el uso de mascarillas, en todo momento. No debemos ver personas aglomeradas y sin la protección de las mascarillas. Estamos en una tercera fase de reapertura, la misma continuará si todos ponemos de nuestra parte y somos responsables con las medidas que nos protegerán para evitar la propagación desmedida del virus. De lo contrario, no dudaremos en recomendar cualquier medida adicional, incluyendo la imposición de mayores restricciones. Puerto Rico lo ha hecho bien, pero no debemos bajar la guardia", concluyó.

Nuevos casos confirmados y probables

El informe del Departamento de Salud (DS) no reportó muertes por COVID-19; mientras, se registraron 61 casos confirmados y 48 casos probables adicionales.

Sin decesos adicionales el total de muertes confirmadas suma 64 y las probables permanecen en 95, por lo que, el total de decesos es 159. Es importante recordar que cualquier fallecimiento registrado luego de emitido el reporte, se verá reflejado en informes posteriores.

Según se informó, los resultados de los casos confirmados de COVID-19 corresponden a 1,107 mujeres y 1,128 hombres, para un total de 2,235. El total de casos confirmados fue ajustado, tras sumar tres casos, uno con fecha de toma de muestra del 16 de junio y dos casos con fecha de toma de muestra del 23 de junio. Los casos reportados son aquellos que tienen una prueba PCR positiva, con fecha de muestra del 28 de junio al 6 de julio.

De otra parte, se registraron 48 casos probables adicionales con fecha de toma que comprende del 26 de junio al 6 de julio. En este renglón, el total es 6,627, tras ser ajustado, al restar tres casos que tuvieron una prueba molecular positiva, posteriormente, y se sumaron a los casos registrados como parte de este informe. De otro lado, se sumaron ocho casos probables con fechas de muestra del 1 al 17 de junio. Los casos probables se dividen en 3,541 mujeres y 3,086 hombres.

Los ajustes en totales se realizan como parte de un esfuerzo del DS, entidades y laboratorios clínicos para asegurar que toda muestra realizada para COVID-19 sea registrada en el Bio Portal, independientemente de la fecha en que se tomó la misma.

Reporte del DS:

Casos confirmados adicionales: 61

Total casos confirmados: 2,235

Casos probables adicionales: 48

Total de casos probables: 6,627

Muertes confirmadas adicionales: 0

Total de muertes confirmadas: 64

Muertes probables adicionales: 0

Total de muertes probables: 95

Total de muertes reportadas: 159

