McDonald’s te invita a ser parte de la nueva canción de Tommy Torres

Arcos Dorados, empresa que opera los restaurantes McDonald’s en Puerto Rico, anunció el sorteo Tommy + Tú, en el cual los puertorriqueños podrán participar para la oportunidad de colaborar en la próxima producción del cantautor puertorriqueño, Tommy Torres. Los ganadores, que serán seleccionados al azar, tendrán acceso exclusivo al estudio de grabación, donde podrán participar de la elaboración del tema musical del artista.

“Todos mis proyectos son especiales porque los hago con amor para conectar con la gente. Pero este proyecto es único porque es el primero que hago junto a ellos. Colaborar con tantos puertorriqueños e invitarlos a ser parte del proceso creativo es una forma de agradecer todo el apoyo que me han brindado desde el comienzo de mi carrera. He trabajado con grandes artistas locales e internacionales, pero el tener esta colaboración con mi pueblo me hace mucha ilusión, como artista y puertorriqueño. Los invito a que se registren y que vivan esta experiencia junto a mí”, expresó el cantautor puertorriqueño Tommy Torres.

La empresa estará sorteando 100 espacios para participar del evento de recopilación de notas musicales y la grabación especial junto con el cantautor, a celebrarse el sábado, 3 de diciembre de 2022. Las personas interesadas en ser parte del evento Tommy + Tú pueden registrarse desde hoy hasta el 27 de noviembre de 2022 exclusivamente a través de www.mcdonalds.com.pr o de la aplicación McDonald’s Ofertas y Delivery, para participar del sorteo.

“Este año en el que celebramos los 55 años de nuestra marca en Puerto Rico, colaborar en proyectos como este se siente aún más especial. En Arcos Dorados estamos muy orgullosos y entusiasmados de reafirmar nuestro compromiso con la cultura y el talento local a través de iniciativas que nos unen como puertorriqueños. En esta ocasión, a través del sorteo Tommy + Tú, le ofrecemos a los ganadores una experiencia única de ser una parte integral del nuevo proyecto del cantautor Tommy Torres, quien tantas veces ha puesto el nombre de nuestra isla en alto con todos sus éxitos y producciones”, indicó Marisol Vega, Managing Director de Arcos Dorados Puerto Rico y USVI.

Para información adicional también puede acceder a las redes sociales a través de Facebook: McDonald’s Puerto Rico.