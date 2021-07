“Me siento en paz” | Joven embarazada con Lupus logra su cita con un reumatólogo

Gabriela Torres, la joven de 21 años embarazada con Lupus que no lograba conseguir a un reumatólogo que la atendiera de emergencia, comienza a ver la luz al final del túnel. Y es que, luego que Telenoticias reseñara su caso, la joven logró conseguir su cita con el reumatólogo.

Su desesperada búsqueda por un médico que la atendiera, la llevó a hacer un Facebook Live que se tornó viral.

“No querían atender mi caso. Uno era porque no cogía pacientes nuevos, otro porque estaba embarazada. Al yo estar embarazada no querían ceder a atenderme porque todos me decían que era muy complicado y que tenía que estar súper consciente.”, expresó la joven en entrevista con Hoy Día Puerto Rico.

Ha acudido a varios de estos subespecialistas, pero no la han querido atender. La futura madre necesita ser evaluada por el médico y que esté presente durante el parto.

“Estoy súper consciente de todo, pero yo creo en un Dios todopoderoso que yo sé que todo va a salir bien. Me siento en paz.”, añadió.

Su madre, Michelle Ramírez, relató que luego del reportaje de Telenoticias, un doctor se comunicó con ella y atendió a su hija esa misma noche sin cobro alguno.

“Ese mismo día del reportaje, se comunicó con nosotros el doctor Luis Álvarez de Coamo, y me la atendió esa misma noche. No me cobró porque él no coge el plan (Reforma) y como quiera me la atendió.”, dijo.

Resaltaron que fueron varios los médicos que llamaron para atender el caso.

"Le damos gracias a Telemundo y a todas esas personas [que se solidarizan]", finalizó Ramírez.

