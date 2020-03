Médicos olvidan que seguían transmisión en vivo y se despojan de sus mascarillas

View this post on Instagram

EQUIPO DE FORTALEZA USA MÁSCARAS PERO OOPSSS - No se dieron cuenta de que seguían live y se quitan las mascarillas al acabar la conferencia, se tocan como si nada y el distanciamiento social... bueno, vean ustedes mismos. Uno no quiere mostrar esto pq quisiera felicitar a médicos que están prestando su conocimiento a PR, sin embargo es increíble que hagan toda la conferencia de prensa con las mascarillas puestas con toda la seriedad que amerita el momento y en cuanto se “apagan” las cámaras se vea esto. https://twitter.com/juancpedreira/status/1243969275536257024?s=21