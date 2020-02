Medida eliminaría el pago de impuestos a los damnificados

El representante por el distrito 18, José “Ché” Pérez Cordero, informó el martes, que sometió en el día de ayer una medida que concede a los damnificados por desastres naturales, una exención total en el pago de aranceles y/o cualquier arbitrio establecido por el Gobierno de Puerto Rico.

La medida, según sometida, será considerada para quienes sufran daños en su propiedad a consecuencia de cualquier evento inusual o de fuerza mayor y el lugar se encuentre en uno de los municipios declarados emergencia o de desastre por el Gobierno de los Estados Unidos.

“Ante este tipo de desastre, el pueblo se enfrenta a un sinnúmero de situaciones adversas que dificultan el trámite o gestión de permisos, certificaciones y/o documentos gubernamentales para la obtención de ayudas. Incluyendo el hecho de que la economía individual y de la Isla se afecta; hay pérdidas de todo tipo que no facilitan estos procedimientos. Esta legislación se somete con el fin de poder brindarle una herramienta de beneficio a los ciudadanos afectados”, detalló el representante en comunicación escrita.

De igual forma expresó que “es imprescindible ayudar a los puertorriqueños para que puedan seguir adelante, ciertamente y ante los movimientos sísmicos que han afectado a la Isla, han sido muchas las lecciones aprendidas. La destrucción y desolación en municipios del suroeste y centro de Puerto Rico han sido el eje para proponer esta iniciativa que, de manera prospectiva, servirá como herramienta en eventos similares.

“Desgraciadamente, tenemos que aprender a vivir con esta nueva realidad. Prepararnos, educarnos y orientar a nuestra comunidad es prioridad. Una vez pasados los eventos, los afectados deben contar con las herramientas necesarias para que, dentro de las circunstancias puedan continuar con sus vidas y con su rutina diaria; estoy convencido de que esta medida será un alivio que facilitará los trámites de recuperación de cada individuo.

Nuestra gente es fuerte y no se amilana; así lo escribe la historia. Luego del paso de los huracanes Irma y María, Puerto Rico se enfrentó a uno de los desastres jamás antes vistos. No empece a todo lo vivido y las pruebas que a diario se imponían, nos adaptamos y ajustamos. Esta nueva realidad no es distinta, es por ello que continuaremos amoldando para lograr la recuperación y reconstrucción que tanto necesita nuestro Puerto Rico, aseveró el también licenciado.

Dicha iniciativa, entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. Contempla beneficiar a las personas que comprueben mediante documentación oficial que su residencia principal es en alguno de los pueblos incluidos en la declaración de emergencia o desastre. El Gobierno de Puerto Rico vendrá obligado a proveer las certificaciones, sin costo alguno, y será de esta forma mientras la declaración de emergencia o de desastre esté vigente.

