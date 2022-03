Mellado dice que el gobierno no debe obligar a la gente a protegerse de enfermedades

El secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado López, dijo el jueves que no es función del gobierno obligar a la gente a protegerse de enfermedades.

Mellado López se refería a las flexibilizaciones que puede decretar el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia, en las próximas Órdenes Ejecutivas, como consecuencia en la baja de positividad de casos de COVID-19 y las recomendaciones del Centro de Control de Enfermedades (CDC) de que el uso de mascarillas sea voluntario y no obligado.

“En el momento que lo vayamos a hacer, tenemos que tener responsabilidad individual. Si tú sabes que vas a ir a un sitio aglomerado, y tienes 65 años y no tienes vacuna, ponte la mascarilla. Si con todo y eso, tienes las tres vacunas, pero en ese momento te sientes mal, no vayas al lugar. El gobierno no debería estar obligando, porque hay una responsabilidad individual”, dijo Mellado a preguntas de la prensa.

El secretario no adelantó su opinión sobre si se debe eliminar el uso obligado de las mascarillas, porque le corresponde al gobernador informar su decisión tan pronto venzan las Órdenes Ejecutivas. No obstante, insistió en que la gente tiene que aprender a vivir con el COVID-19.

“Nosotros vamos a tener que aprender a vivir con el COVID. Aprender a vivir con el COVID significa vacunarnos y seguir las recomendaciones. Va a llegar el momento en que esto se tiene que acabar y se tiene que flexibilizar. ¿Pero cuándo es el momento? Eso se irá viendo basado en las estadísticas y los resultados que nosotros tenemos”, sostuvo.

El lunes pasado, el gobernador Pierluisi Urrutia adelantó que en las próximas Órdenes Ejecutivas habrá mayor flexibilización en las restricciones para mitigar el COVID-19.