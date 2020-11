Miguel Romero insiste en comenzar proceso de transición en San Juan

El senador y candidato a la alcaldía de San Juan por el PNP, Miguel Romero Lugo respondió en la tarde del martes, a las declaraciones de la aún alcaldesa, Carmen Yulín Cruz Soto en torno al proceso de transición en la ciudad capital.

“En la tarde de hoy la alcaldesa de San Juan expresó que se niega a comenzar un proceso de transición ya que este servidor no ha sido certificado de manera final por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Respetuosamente, le aclaramos que el proceso de transición se rige por las disposiciones de la Ley 107 de 14 de agosto del 2020, conocida como el Código Municipal de Puerto Rico. Dicha ley dispone el proceso de transición que deben llevar a cabo los municipios en un año electoral. La legislación provee para transiciones a nivel de legislaturas municipales y de alcaldes. En particular él Artículo 2.001 (b)(c) y (o) del Código Municipal de Puerto Rico. Entre otras, establece 2 asuntos imperativos:

Primero, por ley, dicho proceso tiene que comenzar 15 días después de las elecciones. Esto no es discrecional. La ley en el Articulo 2.001 inciso (c) no solo habla de informar dicho comité, sino de la obligación del Alcalde Saliente de comenzar los trabajos de transición. Es trascendental y hasta inminente que comencemos la transición, qué, inclusive, para mas claridad de la intención de dicha ley, ésta aún en los casos donde exista un recuento, (Articulo 2.001(o)(1)(2) de la ley) establece que tiene que continuar dicha transición. Dispone además que se lleve a cabo con quien fue certificado preliminarmente; en nuestro caso fui certificado mediante Certificación sobre “Resultado preliminar de las Elecciones Generales 3 de noviembre de 2020” firmada por el presidente y cuatro de los cinco Comisionados Electorales de la CEE. Por ende, es obvia la intención de la ley de comenzar la transición con la persona certificada al 18 de noviembre, aunque tuviere un recuento, que ni tan siquiera es el caso de San Juan.

De igual forma, le recuerdo a la alcaldesa que la campaña política terminó. Desde que fui electo, todos somos San Juan. Mi prioridad será trabajar por el bienestar de los residentes de la Ciudad Capital sin mirar partidos y sin protagonismo político. Mi aspiración es lograr un San Juan para todos y todas, independientemente de afiliaciones políticas. Recibo esta encomienda con el único deseo de trabajar por el bienestar y el progreso de todos los ciudadanos de San Juan.

Insto a la alcaldesa a que de una vez y por todas comencemos el proceso de transición para tener un panorama claro del estado del Municipio y poder atender de forma correcta los retos y problemas que tenemos por delante. Dilatarlo o tratar de minar mi posición como alcalde electo, afecta los mejores intereses de los residentes de nuestra Ciudad. Estas acciones de la alcaldesa ponen en riesgo la continuidad y mejoramiento de los servicios que necesitan los sanjuaneros”, dijo Romero Lugo en declaraciones escritas.

Cruz Soto solicitó a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), a que certifique a un alcalde electo a la poltrona municipal de San Juan para iniciar el proceso de transición.

“El Municipio de San Juan está cumpliendo con la ley. Al 18 de noviembre están nombrados todos los miembros del Comité de Transición. Número dos, estamos listos. Pero, número tres, no vamos a hacer una transición cuando todavía, por voz del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones no se ha certificado a un candidato”, dijo Cruz Soto en conferencia de prensa.

“Y Carmen Yulín, podrían decir de uno, está haciendo esto porque no le gusta el resultado de la elección. Carmen Yulín está haciendo esto porque la democracia va por encima de lo que le guste a un candidato o a otro”, añadió.

Cruz Soto le envió una carta al presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer para que certifique al alcalde electo del Municipio de San Juan.

Explicó que ya tiene lista la información necesaria y sensitiva para que así inicie el proceso de transición.

Por su parte, Charlie Hernández, quien presidirá el Comité de Transición, mencionó que la información que se debe ofrecer durante el proceso de transición es sensitiva y confidencial y no se le puede brindar a un candidato que no haya sido certificado en propiedad como el próximo alcalde de la Capital.

“El Municipio de San Juan tiene cierta información que es de manera sensitiva, nombres y seguro social de empleados municipales, hay copia de contratos que el MSJ tiene vigente que tiene información de empresas que hacen negocio en Puerto Rico y sus secretos de negocios deben ser resguardados por el MSJ también. Hay información de litigios que pueden poner al municipio en riesgo. Información de la Policía Municipal que pueden poner en riesgo y harían daño a la seguridad de la Capital. La Posición del municipio es poner esta información en ley a la persona que se certifique como alcalde electo en ley. Es riesgoso poner esa información sensitiva a una persona que podría legítimamente no terminar siendo la persona electa por los sanjuaneros”, dijo Hernández.

