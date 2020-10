Miles de beneficiarios del TANF verán aumento en beneficios

El Secretario del Departamento de la Familia (DF), Orlando López, junto al administrador de Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF,) Alberto Fradera, informaron que a partir de este jueves 1ro de octubre los beneficiarios del Programa de Asistencia Temporera a Familias Necesitadas (TANF) verán un aumento en beneficios que totaliza $6.4 millones anuales. Este aumento apoya a 45,546 participantes, que no habían tenido un ajuste en sus beneficios en 20 años.

El aumento va dirigido a los adultos mayores, personas con discapacidades y personas legalmente ciegas. Los pagos serán recibidos hoy mismo, a través de la Tarjeta Única. Los participantes no tienen que realizar ningún trámite con la agencia.

“Con este aumento en beneficios hacemos justicia a este sector poblacional que tiene escasos recursos y muchos de ellos no tienen ingresos o solo reciben beneficios del seguro social. Se están impactando 37,697 familias, con mas de 45 mil miembros elegibles que a partir de hoy, y todos los días primero del mes, tendrán mayores recursos para atender sus necesidades básicas,” manifestó el Secretario de la Familia a través de un comunicado escrito.

Los beneficios de las categorías A (Aged) y D (Disabled) suben a $80 mensuales y la Categoría B (Blind) a $128 en beneficios mensuales. Anteriormente todas estas categorías recibían un beneficio mensual de 64 dólares fijos.

Por su parte, el administrador de ADSEF señaló que, “con este aumento en beneficios cumplimos el objetivo de incrementar la asistencia a todos los participantes del programa de Asistencia Temporera a Familias Necesitadas (TANF), quienes son las familias con menos ingresos registrados en la agencia. Esta asistencia adicional se une al aumento en beneficios que reciben desde el pasado mes de mayo, las familias del TANF que tienen menores en su núcleo familiar.”

Los nuevos niveles de beneficios fueron aprobados por el gobierno federal tras ser enmendado el Plan Estatal del programa Temporary Assistance for Needy Families TANF) que administra la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia en consulta con la Administration for Children and Families (ACF).

Los participantes y solicitantes que necesiten más información pueden escribir al correo electrónico consultaadsef@pr.gov, donde personal de la agencia contestará sus preguntas.

