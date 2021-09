Miles de libras de sargazo cubren Playa Santa

El alcalde de Guánica, Ismael ‘Titi’ Rodríguez Ramos, hizo un llamado este miércoles al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo Maldonado, para que asigne personal y equipo para remover las miles de libras de sargazo en Playa Santa.

“Esta mañana me comuniqué personalmente con la Oficina Regional del DRNA para solicitar equipo para mover el sargazo que vamos removiendo de la orilla, y me dijeron que no tenían. Solicité que nos asignaran personal del DRNA y tampoco. Nosotros en el Municipio estamos haciendo todo lo que podemos, ¿pero para qué está el DRNA sino puede atender lo que por ley tienen por obligación?”, cuestionó Rodríguez Ramos en un comunicado de prensa.

El alcalde señaló que el pasado 26 de junio el equipo municipal y voluntarios realizaron labores de limpieza de la Bahía de Ensenada. “Cerca de 70 personas laboramos intensamente y se recogieron unas 1,300 libras de sargazo, pero nuevamente vamos a hacer el esfuerzo y necesitamos que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales haga su parte, como ha hecho en el pasado en Las Croabas en Fajardo”, manifestó Rodríguez Ramos.

El alcalde señaló que Playa Santa, al igual que la Bahía de Ensenada es parte del amplio ecosistema de Guánica que se hábitat de diversas especies, algunas en peligro de extinción. “Conocemos el área y la estamos protegiendo con mucho cuidado porque sabemos su importancia ecológica. En el Municipio estamos removiendo el sargazo para el beneficio de residentes y el disfrute de todos los visitantes, ya que el mal olor que genera la descomposición del sargazo es insoportable. Necesitamos cooperación de la gerencia y del personal del DRNA. Solos no podemos realizar la labor por la magnitud de la acumulación de estas algas”, finalizó el alcalde.

