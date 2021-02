Mira dónde veteranos de 65 años o más podrán vacunarse contra el COVID-19

El VA Caribbean Health System, conocido como el Hospital de Veteranos de Puerto Rico, ofrecerá la vacuna del coronavirus (COVID-19), a veteranos de 65 años o más.

La vacunación -gratuita- será SOLO por cita, según una comunicación.

A continuación, las clinicas participantes:

-Ponce Outpatient Clinic 8:00 am – 1:30 pm (diario)

-Mayaguez Outpatient Clinic 8:00 am – 1:30 pm (diario)

-San Juan VACHS 8:00 am – 1:30 pm ((diario)

-Arecibo Outpatient Clinic 1:00 pm – 2:30 pm (miércoles)

-Ceiba Outpatient Clinic 1:00 pm – 2:30 pm (jueves)

"Los veteranos deben estar disponibles para la segunda dosis en 28 días, y deben llegar -no más de- 30 minutos antes de la cita", dice.

Para información y/o citas llama al 787-641-4591 de 8:00 am a 8:00 pm.

